Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 10 июля 2020 14:43 (UTC+04:00)
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер театра и кино, шоумен и исполнитель Эльдар Багирбеков отмечает 50-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Эльдар Багирбеков родился 10 июля 1970 года в Баку. Зрителям он хорошо знаком по ярким ролям на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна и ролям в фильмах "До последнего вздоха" (памяти шехидов Карабахской войны), "Вестник рассвета" (сыграл писателя Александра Бестужева-Марлинского, 200-летию Мирзы Фатали Ахундзаде), "Postskriptum" (о деятельности братьев Нобель в Баку), "Назлы" (романтическая комедия) и т.д., сыграл в российском сериале "Агентство НЛС-2".

Выпускник Бакинского хореографического училища в 1987 был принят в труппу театра, спустя несколько лет стал настоящей звездой Русской драмы. Взрывной, импульсивный, неординарный – таким он нравился зрителям, сыграв около 80 ролей и став пятикратным лауреатом премии "Лучший актер года". Эльдар Багирбеков выступал еще и в качестве хореографа, ставил блестящие постановки, которые запомнились бакинскому зрителю своей оригинальностью и эпатажем. В 2005 году уехал работать в Москву в сферу шоу-бизнеса, но в 2012 году вернулся домой. В 2012 году выпустил свой первый музыкальный альбом, а в 2016 году презентовал первый клип "Не могу без Баку".

"Я, наверное, тот самый безумный бакинец, каких осталось не много. Я человек, который до сумасшествия влюблен в свой город. Возможно, именно поэтому я не уехал со своей бывшей супругой в США, когда была такая возможность. Я влюблен в свой народ. Для меня этот клип – это маленькая толика, которая просто должна быть, но она очень ценная, потому что я сделал это не ради славы, а из любви к своему городу, к жителям моего города. Быть может, у меня и не будет больше клипов, может, я не захочу больше других песен, но я уверен в том, что этот ролик и эта песня будет оценена нашими бакинцами, особенно теми, кто очень скучает по родным местам. Я хочу, чтобы наша бакинская культура жила. Я хочу, что бы наши дети ни сидели в компьютерах, гаджетах, соцсетях, а побольше общались друг с другом, ведь есть же еще множество интересных забав, о которых они будут рассказывать своим детям, как это делаем мы. И в этой песне высказаны слова, как раз о таких ценностях нашего родного города", - сказал Эльдар.

А это малоизвестный факт из жизни актера. Эльдар Багирбеков в 1989-1991 годах прослужил в рядах Советской армии во Внутренних войсках при МВД СССР. Участвовал неоднократно в стратегически важных операциях, за что был награжден медалями и орденами. Вернулся в театр, но в 1992 году отправился добровольцем на защиту целостности территории Азербайджана, участвовал в ожесточенных боях в Карабахе против армянских оккупантов. В августе того же года получил ранение в боевых действиях. Об этом написано в книге Акбера Мирзазаде "Ölümlə üzbəüz" (Лицом к лицу со смертью) о ветеранах и героях Карабахской войны. Причем, больше всех, а именно пять страниц книги, отведено Эльдару Багирбекову. В книге описываются заслуги актера перед Родиной и факты его военной биографии.

"Моя родина находятся под армянской оккупацией – Ханкенди, Шуша, Кельбеджар, Лачын, Агдам, Физули, Губадлы, Джабраил, Зангелан...Как сердце может такое выдержать? Вот чего мне не хватает. Интересно, когда же история исправит свои ошибки...?!", - говорит с грустью актер, который пока так и не удостоен звания ветерана войны и заслуженного артиста Азербайджана.

Сегодня у артиста проблемы со здоровьем – позвоночник, ноги, вчера выписался из больницы и ходит дома с тростью…

Желаем Эльдару скорейшего выздоровления, поздравляем с юбилеем и дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)

Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Loading Bars
Лента новостей
Провинция Илам превратится в центр нефтехимической промышленности Ирана Экономика 15:13
Латвийская авиакомпания планирует полеты из Риги в Баку весной 2021 года Транспорт 15:11
Правительство Казахстана продолжит реализацию контрцикличной макроэкономической политики – Аскар Мамин Казахстан 15:10
МИД: По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведена спецсессия Генассамблеи ООН Политика 15:05
Обнародованы объемы перевалки грузов из Кувейта через порты Турции Турция 14:59
Обнародованы объемы перевалки грузов из Ливии через порты Турции Турция 14:57
Оглашены объемы перевалки грузов из Молдовы через порты Турции Турция 14:55
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала сообщение о смерти военнослужащего Происшествия 14:53
«Туркменнебит» привлекает ряд компаний для капремонта скважин на месторождении "Готурдепе" Энергетика 14:48
Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО) Культура 14:43
ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit Европа 14:38
Крупный перерабатывающий завод Азербайджана значительно увеличил производство молочных изделий Бизнес 14:33
Компании Deloitte грозят рекордные $19 млн штрафа за ошибки в аудите Европа 14:24
Почему не стоить забирать депозиты? Объясняет глава Yelo Bank! Экономика 14:15
ГЭЦ Азербайджана объявил дополнительный прием документов в медрезидентуру Общество 14:13
В Азербайджане зарплата наемных работников выросла на более чем 24% Экономика 14:05
Обнародованы объемы перевалки грузов через порт Стамбул Турция 14:03
ЕС сократит семилетний план бюджета на €25 млрд из-за разногласий внутри сообщества Европа 14:02
PASHA Bank поддержал социальный проект по снабжению детей антисептическими средствами Общество 14:00
Выгодная кредитная карта для индивидуальных предпринимателей от Azer Turk Bank Экономика 13:59
Завод Göyçay-Süd огласил показатели экспорта гранатового сока Бизнес 13:58
Форс-мажорные условия с экспорта нефти из Ливии сняты Арабские страны 13:53
Япония и США выступили за ликвидацию всех типов ракет КНДР Другие страны 13:52
Завтра в Баку ожидается дождь, до 30 градусов тепла Общество 13:51
ЕС выразил протест против решения США возобновить применение смертной казни Европа 13:47
Aztelekom завершил тендеры на более чем 1,2 миллиона манатов ИКТ 13:46
Red Wings перенесла поставки шести самолетов Airbus A321 на 2021 год Европа 13:46
В Азербайджане предлагается применение QR- кода для допуска в людные места и на работу Общество 13:45
Счетная палата выявила недочеты в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Экономика 13:45
Китай приостановил импорт мясной продукции 23 компаний из Европы, США и других регионов Другие страны 13:44
В Турции конфисковано более тонны наркотиков Турция 13:18
Объем таможенных поступлений в госбюджет Азербайджана по НДС увеличился Бизнес 13:13
Джаз против вируса! "Тофик Гасансой и Бакуба джаз бэнд" в крупнейшем фестивале "Петроджаз" (ВИДЕО, ФОТО) Культура 13:09
Мелек Чакмак о соблюдении мер по продовольственной безопасности в условиях пандемии COVİD-19 Общество 13:08
Назван объем добычи газового конденсата в туркменском секторе Каспийского моря Энергетика 13:03
SOCAR о сроках завершения строительства парогенераторной установки в рамках модернизации ПО ”Азеркимья" Энергетика 12:49
Азербайджан борется с коронавирусом, но вирус маразма у радикалов - неизлечим - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 12:46
AZAL обратился к пассажирам Экономика 12:43
60% всех нефтепродуктов Ирана производится в провинции Хормозган Экономика 12:41
«Узавтосаноат» создаст новые предприятия и передаст им право использовать бренд UzAuto Узбекистан 12:38
В Турции введены новые жесткие меры в связи с COVID-19 Турция 12:33
В Грузии за сутки выявили пять новых случаев заражения коронавирусом Грузия 12:32
Представители Туркменистана приняли участие в вебинаре по вопросам защиты культурных прав человека Туркменистан 12:29
Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанских чиновников забыть об отпусках и отдыхе Казахстан 12:28
Туркменистан и Румыния намерены развивать сотрудничество в приоритетных направлениях Туркменистан 12:24
Центробанк Азербайджана проведет аукцион на торговой площадке Bloomberg Финансы 12:21
На центральном рынке Агстафинского района выявлены нарушения санитарно-гигиенических правил (ФОТО) Общество 12:21
Бакинский морской торговый порт увеличил обработку грузовиков Транспорт 12:17
Туркменистан разрабатывает стратегию по развитию возобновляемой энергии Энергетика 12:16
Назначены заместители прокуроров в двух районах Баку Общество 12:09
Туркменистан и Казахстан рассмотрели вопросы торгово-экономического сотрудничества Туркменистан 12:08
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Искендерун Турция 12:07
В России за сутки выявили 6 635 заразившихся коронавирусом Россия 12:07
Обнародованы объёмы перевалки мазута через порты Турции Турция 12:06
В Армении за сутки зарегистрировано 557 новых случая заражения коронавирусом Армения 12:05
В Азербайджане завершена выплата пособий в размере 190 манатов Общество 12:04
Директор ЦБН: Лечение заразившегося коронавирусом врача Эльнура Абдуллы находится под контролем государства Общество 11:55
Объем перевалки грузов через турецкий порт Бартин превысил 650 тыс тонн Турция 11:51
Объем перевалки грузов через турецкий порт Гюллюк превысил 2 млн тонн Турция 11:49
Помимо теста-мазка на COVİD-19 следует сдавать и анализ на кровь Общество 11:48
Власти опровергли информацию о взрыве в провинции Тегеран Общество 11:44
В армейском спецназе ВС США впервые будет служить женщина США 11:39
Объемы перевалки грузов из Марокко через порты Турции превысили 1 млн тонн Турция 11:34
В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса Россия 11:33
Объемы перевалки грузов через турецкий порт Трабзон превышает 600 тыс тонн Турция 11:33
В период пандемии Франция сократила импорт стали из Турции Турция 11:31
Apple откроет бесплатные курсы программирования для учителей США 11:27
От наводнений в Китае пострадали более 30 млн человек Другие страны 11:23
В KATV1 приняты меры, которые позволят избежать проблем при перегрузки оборудования Общество 11:23
С полицейских постов в Азербайджане возвращено 595 автомобилей Общество 11:01
Азербайджанская нефть дешевеет Энергетика 11:00
Мурат Лекомпте: Глобальный экономический и социальный кризисы не вызывают каких-либо задержек в коммерческой эксплуатации TANAP (ИНТЕРВЬЮ) Энергетика 10:58
Yelo Bank объявляет тендер на страхование нового головного офиса Экономика 10:56
Тесты в Японии показали неэффективность "Фавипиравира" при лечении коронавируса Другие страны 10:51
Минздрав Азербайджана классифицировал инфицированных вирусом COVID-19 Общество 10:41
«Узбекинвест» преобразовалась в акционерное общество Узбекистан 10:39
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:36
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 10:35
В Азербайджане увеличилось производство альтернативной энергии Энергетика 10:27
Больше остальных место работы сменили учителя Баку Общество 10:22
ЕБРР и Банк Грузии поддержат бизнес в период кризиса, вызванного COVID-19 Грузия 10:18
В Азербайджане стартовал конкурс по приему на работу учителей Общество 10:11
В Узбекистане утвердили Стратегию развития конкуренции на товарных и финансовых рынках в 2020-2024 годах Узбекистан 10:10
ВС Армении 69 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10:05
В Баку вновь установлены полицейские посты Общество 10:05
Башар Асад подчеркнул стратегическое партнерство Тегерана и Дамаска Политика 10:04
Манат вырос по отношению к евро Финансы 10:02
Сингапур наращивает экспорт продукции в Азербайджан Бизнес 09:46
Токио обновил рекорд по приросту новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 09:41
Нефть дешевеет на опасениях по замедлению восстановления спроса Энергетика 09:34
Нахчыванское предприятие будет экспортировать макаронные изделия в Грузию и Ирак Бизнес 09:30
Азербайджанская строительная компания завершает строительство жилого комплекса Строительство 09:22
В Азербайджане пройдут приемные экзамены в городах и районах, где ужесточенный карантинный режим не применяется Общество 09:19
Субсидии от государства получат заводы Грузии на закупки винограда Грузия 09:19
Власти Калифорнии открыли антимонопольное расследование в отношении Google В мире 08:56
Тропический шторм "Фэй" образовался у атлантического побережья США США 08:35
В Азербайджане совершенствуется система международных автоперевозок Транспорт 08:33
В КНДР заявили о невозможности в настоящее время осуществить денуклеаризацию Другие страны 08:08
Трамп поддержал решение Канье Уэста баллотироваться в президенты США США 07:54
ВОЗ благодарна Турции за солидарность в борьбе с пандемией В мире 07:40
Все новости