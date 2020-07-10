Актер Эльдар Багирбеков отмечает 50-летие! Он оставил театр и воевал за Карабах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский актер театра и кино, шоумен и исполнитель Эльдар Багирбеков отмечает 50-летний юбилей, сообщает Trend Life.

Эльдар Багирбеков родился 10 июля 1970 года в Баку. Зрителям он хорошо знаком по ярким ролям на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна и ролям в фильмах "До последнего вздоха" (памяти шехидов Карабахской войны), "Вестник рассвета" (сыграл писателя Александра Бестужева-Марлинского, 200-летию Мирзы Фатали Ахундзаде), "Postskriptum" (о деятельности братьев Нобель в Баку), "Назлы" (романтическая комедия) и т.д., сыграл в российском сериале "Агентство НЛС-2".

Выпускник Бакинского хореографического училища в 1987 был принят в труппу театра, спустя несколько лет стал настоящей звездой Русской драмы. Взрывной, импульсивный, неординарный – таким он нравился зрителям, сыграв около 80 ролей и став пятикратным лауреатом премии "Лучший актер года". Эльдар Багирбеков выступал еще и в качестве хореографа, ставил блестящие постановки, которые запомнились бакинскому зрителю своей оригинальностью и эпатажем. В 2005 году уехал работать в Москву в сферу шоу-бизнеса, но в 2012 году вернулся домой. В 2012 году выпустил свой первый музыкальный альбом, а в 2016 году презентовал первый клип "Не могу без Баку".

"Я, наверное, тот самый безумный бакинец, каких осталось не много. Я человек, который до сумасшествия влюблен в свой город. Возможно, именно поэтому я не уехал со своей бывшей супругой в США, когда была такая возможность. Я влюблен в свой народ. Для меня этот клип – это маленькая толика, которая просто должна быть, но она очень ценная, потому что я сделал это не ради славы, а из любви к своему городу, к жителям моего города. Быть может, у меня и не будет больше клипов, может, я не захочу больше других песен, но я уверен в том, что этот ролик и эта песня будет оценена нашими бакинцами, особенно теми, кто очень скучает по родным местам. Я хочу, чтобы наша бакинская культура жила. Я хочу, что бы наши дети ни сидели в компьютерах, гаджетах, соцсетях, а побольше общались друг с другом, ведь есть же еще множество интересных забав, о которых они будут рассказывать своим детям, как это делаем мы. И в этой песне высказаны слова, как раз о таких ценностях нашего родного города", - сказал Эльдар.

А это малоизвестный факт из жизни актера. Эльдар Багирбеков в 1989-1991 годах прослужил в рядах Советской армии во Внутренних войсках при МВД СССР. Участвовал неоднократно в стратегически важных операциях, за что был награжден медалями и орденами. Вернулся в театр, но в 1992 году отправился добровольцем на защиту целостности территории Азербайджана, участвовал в ожесточенных боях в Карабахе против армянских оккупантов. В августе того же года получил ранение в боевых действиях. Об этом написано в книге Акбера Мирзазаде "Ölümlə üzbəüz" (Лицом к лицу со смертью) о ветеранах и героях Карабахской войны. Причем, больше всех, а именно пять страниц книги, отведено Эльдару Багирбекову. В книге описываются заслуги актера перед Родиной и факты его военной биографии.

"Моя родина находятся под армянской оккупацией – Ханкенди, Шуша, Кельбеджар, Лачын, Агдам, Физули, Губадлы, Джабраил, Зангелан...Как сердце может такое выдержать? Вот чего мне не хватает. Интересно, когда же история исправит свои ошибки...?!", - говорит с грустью актер, который пока так и не удостоен звания ветерана войны и заслуженного артиста Азербайджана.

Сегодня у артиста проблемы со здоровьем – позвоночник, ноги, вчера выписался из больницы и ходит дома с тростью…

Желаем Эльдару скорейшего выздоровления, поздравляем с юбилеем и дальнейших творческих успехов!

(Автор: Вугар Иманов)