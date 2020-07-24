От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО)

Культура 24 июля 2020 19:56 (UTC+04:00)
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Этот мир покинула еще одна творческая личность - Тамилла Рустамова - звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (Böyük dayaq), чей женственный образ стал олицетворением чистоты и невинности в истории азербайджанского кино. После продолжительной болезни она скончалась вчера в Москве на 84 году жизни…Представляем читателям Trend Life материал, посвященный памяти азербайджанской актрисы и пианистки Тамиллы Рустамовой.

Она родилась в семье выдающегося композитора Саида Рустамова, и с детства увлекалась кино. Однако строгий папа поначалу не слишком приветствовал увлечение старшей дочери - он считал, что Тамилла должна получить хорошее образование и иметь стабильную работу. Поэтому сразу же по окончании десятилетки при Бакинской консерватории отправилась в Москву и поступила в Музыкальную академию имени Гнесиных по классу фортепиано. Здесь она познакомилась с красавцем из Латвии Ольгертом Крастыньшем, студентом вокального отделения. Это была любовь с первого взгляда, встреча двух родственных душ, и, по мнению студентов и педагогов, они были самой красивой парой академии. Еще до знакомства с Тамиллой Ольгерт был уже популярным актером. В 1955 году он сыграл главную роль Андра в фильме "Весенние заморозки", который имел большой успех в Советском Союзе и Крастыньш стал любимцем зрителей. После этого он снялся в еще двух фильмах - "За лебединой стаей облаков" и "К новому берегу". В 1959 году после завершения учебы они создали семью и уехали в Ригу. Ей было 23 года, ему – 31. Так она стала носить двойную фамилию Рустамова-Крастыньш. Ольгерт стал солистом Государственного академического театра оперы и балета Латвийской ССР, Тамилла - преподавателем музыки в школе. Они вместе давали концерты в Москве и Риге. У них родилась дочь, которую назвали Велта. Ольгерт был успешным оперным исполнителем. Кстати, в 1964 году он пел в опере "Севильский цирюльник" партию дона Базилио вместе с великим азербайджанским исполнителем Муслимом Магомаевым, который исполнял партию Фигаро.

Казалось, что о карьере актрисы Тамиллы можно было забыть, но отец не забыл о детской мечте своей дочери. Когда известный режиссер Габиб Исмайлов пожаловался Саиду Рустамову, что не может найти актрису на роль Майи в фильме "Великая опора", тот ответил: "Скоро Тамилла приедет на лето в Баку, может, пригласишь ее на кинопробы?".

Так молодая преподавательница музыки оказалась на одной съемочной площадке с именитыми актерами во главе с народным артистом СССР Алескером Алекперовым, народными артистами Азербайджана Мамедрзой Шейхзамановым, Гасаном Мамедовым и Насибой Зейналовой. Первая роль и сразу же народная слава в 26 лет!

Через два года последовала главная роль в фильме - музыкальной комедии Агарзы Гулиева "Улдуз", в котором также снимались народные артисты и известные актеры - Гаджимурад Ягизаров, Лютфали Абдуллаев, Насиба Зейналова, Башир Сафароглу, Сиявуш Аслан, Гаджибаба Багиров, Сугра Багирзаде и другие.

Эти две роли превратили Тамиллу Рустамову в звезду: зрителей сразу же покорила пленительно-непорочная красота молодой актрисы. В том же году она снялась в главной роли Севда в фильме Арифа Бабаева "Zirvə" (Вершина) киноальманаха "Cazibə qüvvəsi" (Сила притяжения). Казалось бы, сбылась детская мечта, но молодая успешная актриса кино выбрала стезю педагога. А личная жизнь Тамиллы, в отличие от ее экранной героини, купавшейся в любви и счастье, уже трещала по швам - после десяти лет брака актриса развелась с мужем, вернулась в Баку и устроилась работать в музыкальную школу имени Бюльбюля. В Баку жили ее брат и сестра - близнецы, которые были младше Тамиллы на десять лет. Мать скончалась в 1971 году, а в 1983 году – отец.

В 70-х годах она снялась в эпизодических ролях культового фильма Кямиля Рустамбекова "Axırıncı aşırım" (Последний перевал, 1971) и детской сказке туркменских кинематографистов "Волшебная книга Мурада" (1976). Коллеги по музыкальной школе вспоминали ее как очень нежную, добрую и интеллигентную женщину. Однако, Тамилла Рустамовна избегала общественной жизни, не давала интервью телеканалам и СМИ. Поэтому ее дальнейшая судьба не известна. По некоторым сведениям, в начале 2000-х вместе с внучкой Инарой она уехала жить в Москву. В 2003 году скончался ее бывший супруг Ольгерт Крастыньш, который в 80-х годах сыграл еще в трех фильмах и до 1990 года был солистом Латвийского театра оперы и балета.

Вот так сложилась жизнь Тамиллы Рустамовой…Allah rəhmət eləsin

Статья подготовлена по материалам из открытых источников интернете

(Автор: Вугар Иманов)

От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Image
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
От красивой любви и славы…Тамилла Рустамова – звезда фильмов "Улдуз" и "Великая опора" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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