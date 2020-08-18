Назначен глава азербайджанской делегации на "Евровидении"

БАКУ /Trend Life/ - Назначен глава азербайджанской делегации на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", сообщили Trend Life в пресс-службе Общественного телевидения (İTV), являющимся национальным вещателем конкурса.

Азербайджанскую делегацию на конкурсе, который пройдет в 2021 году в Роттердаме возглавит известный композитор и продюсер Иса Меликов.

Ранее Меликов участвовал в подготовительном процессе представителей Азербайджана к "Евровидению-2009". В 2012 году - входил в состав жюри национального отбора на конкурс в Дании, а в 2020 году в качестве специально приглашенного члена жюри примет участие в Национальном отборе Казахстана на международный конкурс песни "Детское Евровидение".

Иса Меликов возглавлял команду, которая готовила к "Евровидению-2020" представительницу Азербайджана, певицу Самиру Эфенди.

Отметим, что конкурс запланированный в Роттердаме на 12-16 мая 2020 года, был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

Организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они уже должны с новыми композициями. Самира Эфенди также будет представлять нашу страну на "Евровидении 2021".

(Автор: Джани Бабаева)