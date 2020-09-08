С неба упало три яблока… Как их поделили медийные личности Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередными гостями традиционного проекта Бакинского книжного центра "Час чтения" (Oxu saatı) стали - директор Baku Book Center Гюнель Анаргызы, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова, заслуженный деятель искусств, режиссер Ульвия Кенуль, заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев, заслуженный художник Рашад Мехтиев, сообщает Trend Life.

Не думайте, что сказка есть детская забава, несерьезное дело для умного человека: взрослый - выдумывает, маленьким сказывает, а те слушают и верят, будто было то, чего не было, будто и вправду такое было, чего и быть не могло. И еще не думайте, что взрослые умны, а дети наивны...Не те времена!

И тем не менее, читая сказки, детям передается огромный багаж знаний, который помогает им легче входить в мир взрослых. Именно из сказок они черпают информацию о том, что хорошо, а что плохо; что в жизни есть как положительные, так и отрицательные персонажи; что всегда есть помощники, которые не оставят в беде одного. В сказках раскрываются идеи дружбы, ценности семьи, любви, верности, находит свое отражение культурное наследие человечества, передающееся малышам. Кстати, полезно не только читать уже написанные сказки, но и сочинять их самим, вместе с детьми. Придумывать историю и наделять главных героев теми или иными чертами. Ведь сказка предлагает ребенку образы, которыми он наслаждается, незаметно для себя усваивая жизненно важные информации и приоритеты для дальнейшей жизни.

Традиционно чтение азербайджанских сказок заканчивается фразой: "С неба упало три яблока: одно - тебе, другое - мне, третье - тому, кто рассказал эту сказку".

"Час чтения" проходит по субботам в детской зоне Бакинского книжного центра. Гости проекта – актеры, теле- и радиоведущие и другие медийные личности читают детям различные сказки, а потом задают по ним вопросы. В связи с пандемией коронавируса и карантинным режимом "Час чтения" пока проходит без зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)