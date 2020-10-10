Приветствие солдату! Актеры ждут радостных вестей и победы армии Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актеры Азербайджанского государственного театра юного зрителя представили видеообращение "Əsgərə salam" (Приветствие солдату), сообщает Trend Life.

В видеообращении актеры выражают протест агрессивной политике Армении, оккупации 20 процентов территории страны армянскими вооруженными силами на протяжении около 30 лет. Актеры говорят, что ждут радостных вестей и победы армии Азербайджана, приветствуя отважных солдат и офицеров, ведущих героическую борьбу против оккупантов. Очень скоро флаг Азербайджана будет развиваться на всей деоккупированной территории, как это уже сделано в ряде освобожденных город и сел. Образы шехидов и героев всегда находили и будут отражаться в творческой деятельности актеров.

В видеобращении приняли участие народный артист Гурбан Исмайлов, заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Кямаля Музеффер, Эльнур Гусейнов, Шафаг Алиева, Эльнур Керимов, Лейли Велиева, актеры Гюнель Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Расим Джафар и Сабина Мамедова.

(Автор: Вугар Иманов)