Дом-музей Бюльбюля в Шуше – до и после армянской оккупации (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В соцсетях распространилось видео, в котором солист Государственного театра и балета, народный артист Самир Джафаров исполнил романс “Sənsiz” (Без тебя) перед полуразрушенным Домом-музеем выдающегося певца, лауреата Государственных премий СССР, кавалера орденов Ленина, одного из основоположников национального музыкального театра, народного артиста СССР Бюльбюля и его бюстом, расстрелянным армянскими вандалами, сообщает Trend Life.

Получивший широкую известность в исполнении Бюльбюля "Сенсиз" ("Без тебя"), был написан в 1941 году великим композитором Узеиром Гаджибейли на слова классика азербайджанской поэзии Низами Гянджеви (в переводе Джафара Хандана). Тонкий лирический романс-газель был написан к празднованию 800-летия со дня рождения Низами. Музыковеды говорят, что обращаясь к средневековой литературной форме, Гаджибеков в этой газели сочетает движение мелодической линии с развитием мугама.

Дом-музей функционировал до оккупации города Шуша - 8 мая 1992 году года, и является филиалом мемориального музея в Баку, состоит из двух комнат, веранды и небольшого дворика. Именно в этом доме родился Бюльбюль (Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов, 22 июня 1897, Шуша - 26 сентября 1961,Баку), здесь прошли его детские годы, здесь он впервые приобщился к миру музыки, слушал известных ханенде. 29 июля 1983 года состоялось торжественное открытие филиала музея. Это также родовой дом посла Азербайджана в России, народного артиста Полада Бюльбюль оглы.

Как видно на нижеприведенном видео, дом-музей разрушен армянскими вандалами, судьба ценных экспонатов неизвестна.

"Посмотрите на состояние Дома-музея Бюльбюля, который когда-то был культурным и художественным центром в Шуше. Мы восстановим былую славу города Шуша - культурной колыбели Карабаха и Азербайджана", - отметил заместитель министра культуры Азербайджана, исполняющий обязанности министра культуры Анар Керимов.

Представленные ниже фото Дома-музея Бюль-Бюля в Шуше из путеводителя 1985 года.

(Автор: Вугар Иманов)