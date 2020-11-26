На руинах Агдама известные исполнители мугама спели "Карабах" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Уроженцы Агдама, исполнители мугама, народный артист Азербайджана Мансум Ибрагимов и заслуженный артист Тайяр Байрамов исполнители перед разрушенным Агдамским драматическом театре композицию "Карабах", сообщает Trend Life.

Агдам был освобожден от армянской оккупации 20 ноября. Это полностью разрушенный город, где чудом уцелела лишь Джума мечеть.

Напомним, что 23 июля 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали большую часть территории Агдамского района. В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процентов от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. В 2008 году журнал Lonely Planet назвал Агдам «Кавказской Хиросимой».

Агдамский район был хорошо известен пищевой промышленностью и сельским хозяйством, действовали множество предприятий и заводов, многочисленные учебные заведения, техникумы, медицинское и музыкальное училища, драмтеатр, исторические памятники, образцы культуры и архитектуры, районная библиотечная сеть из более 200 филиалов. Среди разрушенных зданий - известный на весь бывший Союз единственный Музей хлеба, а также Чайный дом, стадион футбольного клуба "Карабах".

(Автор: Вугар Иманов)