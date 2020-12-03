Знаменитый Лачинский ковер "Гасымушагы"- очередной экспонат Азербайджанского национального музея

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра продолжает демонстрировать на своей официальной странице в Facebook произведения искусства, созданные в Карабахе - неотъемлемой части Азербайджана, сообщает Trend Life.

Очередным экспонатом, представленным музеем, стал знаменитый Лачинский ковер "Гасымушагы".

"Название ковра "Гасымушагы" Джабраильской группы Карабахского типа связано с названием племени Гасымушагы, проживавшего в горной части Карабаха (ныне Лачинский район).

Основными элементами этого ковра являются центральный медальон и S-образные "белые рукава" ("ağ qol"), идущие вверх и вниз от этого медальона. По этой причине его еще называли ковром "Белые рукава" ("Ağ qol"). Внутри этих рукавов изображен стилизованный дракон, поэтому некоторые исследователи относят его к так называемым "драконовым" коврам. В качестве заполняющих элементов использовались геометрические, растительные, зооморфные элементы и элемент тамга.

Композиция ковров "Гасымушагы" - наследие XVII века - первоначально использовалась для вышивок и только позднее была перенесена на ковры. Поэтому старые ковроткачи называют такие ковры "Тикме Гябя" или "Тикме халча", то есть "Ковер-вышивка"", - отмечено в сообщении Азербайджанского национального музея.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)