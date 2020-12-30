Сериал "Магомаев" претендует на российскую премию "Золотой Орел"

БАКУ /Trend Life/ - Многосерийный фильм "Магомаев", продемонстрированный в эфире Первого канала (Россия) в марте 2020 года, претендует на российскую премию в области кинематографии "Золотой Орел", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Сериал представлен в категории "Лучший телефильм или мини-сериал" (до 10 серий). В данной категории также представлены сериалы "Дипломат" и "Одесский пароход".

Торжественная церемония вручения премий "Золотой Орел" состоится 22 января 2021 года в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм".

Напомним, что действие сериала "Магомаев" разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемки проходили в Москве и Баку. Основной темой проекта стала история любви Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет. Роль Муслима Магомаева исполнил Милош Бикович, а образ Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. В сериале снимались известные российские актеры - Светлана Устинова, Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко, а также азербайджанские актеры - Расим Балаев, Рафиг Азимов, Эльман Рафиев, Алексей Сапрыкин, Земфира Садыхова, Фаиг Мирзоев, Турал Асадов и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)