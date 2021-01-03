Память шехидов Азербайджана в музыке – стартовал новый проект (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане стартовал новый проект “Yaşat Məni“, посвященный памяти шехидов, павших за свободу и независимость страны, сообщили Trend Life организаторы. Проект реализуется при поддержке Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, Национальной академии наук Азербайджана и Общественного телевидения (ITV). Авторы проекта – заслуженная артистка Наргиз Алиева, Ровшан Амрахов и Саида Ирагимли.

В первой программе почтили память наших героев, вписавших свои имена золотыми буквами в историю Победы Азербайджана над агрессивным режимом Армении, исполнив азербайджанские народные композиции, произведения национальных и мировых классиков – Гара Гараева, Фикрета Амирова, Васифа Адыгезалова, Эмина Сабитоглу, Муслима Магомаева, Фархада Бадалбейли, Айтян Огтайгызы, Фредерика Шопена, Томазо Альбинони и Джона Уильямса.

В концертной программе приняли участие народные артисты Назакет Теймурова, Самир Джафаров, Эльшан Мансуров, заслуженные артисты Айгюн Бейляр, Сахиб Пашазаде, Наргиз Алиева, Ильхам Назаров, Фарида Мамедова, Афаг Аббасова, Ильхам Наджафов, солисты Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева - Ровшан Амрахов, Назрин Аббасли, Азада Хабибова, Конул Абасбейли, Эйюб Алиев, Али Алиев, Аббас Алиев, Магсад Азизов, Теймур Сулейманбейли.

Карабах – это Азербайджан! Светлая память шехидам. Скорейшего выздоровления раненным бойцам. Вечная слава героям и азербайджанскому народу!

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)