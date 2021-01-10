Международный центр мугама - виртуальная реальность и реальная действительность в 2020 году

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама (МЦМ) на фоне виртуальной реальности и реальной действительности успешно завершил 2020 год, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии Международный центр мугама не смог реализовать живые концерты и проекты, в марте-декабре месяце учреждение порадовало любителей музыки интересными онлайн-проектами.

Деятельность и проделанная работа Международного центра мугама в 2020 году…

С первых дней карантинного режима Международный центр мугама начал осуществлять свою деятельность в соответствии с текущей ситуацией и требованиями. Центр мугама, переведя свою деятельность в онлайн-режим, представил свои проекты посредством социальных сетей.

МЦМ ставит своей целью пропаганду азербайджанской культуры и мугамного наследия в условиях карантина и социальной изоляции. В дни карантина Центр дал старт ряду новых онлайн-проектов, которые служат развитию культурной активности. Международный центр мугама, регулярно поддерживающий связь со зрителями посредством проведения различных концертов и реализации научно-теоретических и исследовательских проектов онлайн или по телевидению, продолжает воплощать в жизнь культурные проекты на своих страницах в соцсетях Facebook и Instagram. Среди них ежедневное размещение на интернет-аккаунтах видеозаписей с исполнением мугама солистами Центра. Представляются также лекции, посвящённые корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, а также лекции, посвященные экспозиции музыкальных инструментов в музее МЦМ, в которых зрителям дается исчерпывающая информация о старинных музыкальных инструментах Азербайджана. Проекты ставят целью ещё больше приблизить зрителей к искусству, мугамному наследию, а также дальнейшую пропаганду богатой коллекции национальных музыкальных инструментов и наследия корифеев мугама широкой аудитории.

В рамках борьбы с пандемией МЦМ посвятил акции под хэштегом #evdəqal (#оставайся дома) интересное видео, в котором в исполнении известных ханенде - солистов МЦМ - прозвучало произведение "Карабах шикестеси".

Центр активно участвовал в проекте "Bizi birləşdirən dəyər" министерства культуры и телеканала Mədəniyyət, съемки которого транслировались в прямом эфире телеканала из здания самого Центра.

Коллектив МЦМ присоединился к инициативе, выдвинутой в соответствии с призывом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о демонстрации социальной солидарности с целью предупреждения распространения пандемии коронавируса в стране и защиты здоровья граждан.

Центр перечислил средства в размере 3 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный согласно соответствующему Указу Президента "О мерах по охране здоровья населения и усилению борьбы с коронавирусной инфекцией в Азербайджанской Республике".

Виртуальная реальность

Концерты, организованные МЦМ в рамках проектов "Unudulmayanlar", "Muğam axşamları", "Etnik musiqi inciləri", "Sirlər xəzinəsi", "Qəzəllər", "Aşıq musiqisi axşamları", направлены на пропаганду нашей национальной музыки, мугамов. Большинство из этих проектов были продолжены в онлайн-формате.

В 2020 году в рамках проекта "Встреча с партнерами" между Международным центром мугама и Ассамблеей народов Евразии прошла онлайн-конференция. Директор МЦМ, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов выступил с докладом на видеоконференции, во время которой МЦМ провел презентацию, а также стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества и реализацию совместных проектов. Вторая конференция с участием директора MЦM состоялась в ноябре. Партнерами онлайн-конференции "Культурные и духовные основы международных общественных отношений" стали – Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, "Евразийская творческая гильдия" (Лондон, Великобритания), Международный центр мугама, Ассоциация "Русский дом в Вероне" (Италия) и Национальный музей Лихтенштейна (Лихтенштейн). Цель дискуссии – привлечь внимание к вопросам гуманитарной безопасности международных общественных отношений и к новым формам культурного сотрудничества на современном этапе.

Одним из онлайн-проектов, представленных в период пандемии, стал совместный проект АМИ Trend и Международного центра мугама под названием "Havalansın Xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi". На презентации приняли участие деятели культуры Азербайджана и Турции, которые осудили армянскую агрессию.

Проекты

18 сентября - в день рождения выдающегося композитора, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли, ежегодно в Азербайджане отмечаемого как День национальной музыки, Международный центр мугама совместно с Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер" в рамках проекта "Вечера мугама" реализовал концерт. Он транслировался в онлайн-режиме и прошел в Комплексе Дворца Ширваншахов, в Подземной бане XVII века и во Дворце Бакинских ханов. Солистами МЦМ была представлена интересная программа, в которую были включены 20 музыкальных номеров.

В марте месяце сотрудники Государственного радио Австрии Ö1, приехавшие в Азербайджан по приглашению Государственного агентства по туризму, побывали в Международном центре мугама. Сотрудники радио - Эрих Клайн и Роман Тсшидл ознакомились с историей создания, архитектурным стилем и деятельностью Международного центра мугама. Турецкий телеканал TRT AVAZ также подготовил репортаж, посвященный деятельности Международного центра мугама. В материале корреспондент Фатих Аванос рассказывает о важном значении искусства мугама для азербайджанского народа и называет Баку городом искусств. Подчеркивается, что в Баку функционирует Центр, который по своей архитектуре является современным и уникальным сооружением, ориентированным на сохранение и популяризацию культурно-духовного наследия азербайджанского народа.

Исследовательская работа

МЦМ продолжает исследовательскую деятельность в различных направлениях мугамного искусства. Исследования о жизни и творчестве корифеев мугама МЦМ реализует в рамках пользующегося огромной любовью зрителей проекта "Unudulmayanlar". Центр также представляет в рамках просветительского проекта неизвестные факты о таких корифеях мугама как Гаджи Гуси, Мирза Гюллер, Мирза Магомед Гасан. Центр Мугама начал поиски находящейся на чужбине и неизвестной по сей день могилы одного из ярчайших представителей мугамного искусства второй половины XIX века Мешади Мамеда Фарзалиева. В результате научно-исследовательской миссии удалось приобрести некоторые документы, касающиеся наследия Фарзалиева, которые проливают свет на период его жизни и творчества на чужбине.

С прошлого года по инициативе руководства МЦМ начались съемки документальных фильмов, посвященных корифеям мугама - духовным богатствам азербайджанского народа, бюсты которых украшают фойе Центра. Первый фильм проекта посвящен известному мастеру мугама, Бюльбюльджану, широко известному в Азербайджане, Грузии и странах Ближнего Востока.

Отечественная война

С начала Отечественной войны каждый азербайджанец с нетерпением ждал дня освобождения Карабаха от оккупации. С первого дня обращения Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу каждый гражданин Республики в очередной раз доказал свою готовность вступить в ряды вооруженных сил. Под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева азербайджанская армия одержала победу. В дни военных действий коллектив Международного центра мугама с целью оказания поддержки нашей доблестной армии пожертвовал денежные средства из ежемесячного должностного оклада в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики. Наш коллектив приветствует решительную борьбу нашей армии за восстановление территориальной целостности Азербайджана и установление исторической справедливости и гордится нашей великой победой.

В дни Отечественной Войны Международный центр мугама направил обращение в международные организации о прекращении политики террора, проводимой Арменией против Азербайджана, также директор МЦМ, народный артист Мурад Гусейнов направил письмо руководству ЮНЕСКО.

Международный центр мугама с целью поддержки нашего государства и армии представил видеоролик на тему военного патриотизма "Карабах – это Азербайджан!". В трехсерийном видеоролике исполнителями мугама выражаются слова поддержки нашей доблестной армии в судьбоносные для современного Азербайджана дни, дни Победы, славы и силы.

В настоящее время, как и все театрально-концертные учреждения, двери МЦМ закрыты для зрителей. Несмотря на это, Центр мугама в онлайн-режиме продолжает реализацию проектов "Aşıq musiqimizin inciləri", "Unudulmayanlar", "Milli musiqi alətlərimiz", "Qarabağın musiqi xəzinəsi". Концерты онлайн-проекта "Muğam axşamları" Международного центра мугама по будним дням транслируются на страницах Центра в YouTube, Facebook и Instagram.

Забота о культурном наследии

Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, открытие центров мугама в Баку, Сумгайыте, Агдаме, Физули, Агджабеди, а также открытие в будущем Центров Мугама на освобожденных от оккупации землях является важным событием для пропаганды древнего азербайджанского вида искусства мугама. Все это стало возможным благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и неоценимым заслугам Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой по всестороннему развитию страны, популяризации и пропаганде нашего национально-культурного наследия, музыкальной культуры как в нашей стране, так и за рубежом. Международный центр мугама, постоянно расширяя свою деятельность, придет на встречу зрителей международными проектами, концертными мероприятиями, семинарами и конференциями в области научных исследований, новыми проектами и концертами, служащими развитию и пропаганде национальной музыки, ашугского и мугамного искусства.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)