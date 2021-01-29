"Темпераментный азербайджанский весельчак" Хосров Абдуллаев: Звезда цирка, выступал с Карандашом и Кио, снимался в фильмах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня известному цирковому жонглёру, иллюзионисту, актеру, народному артисту Азербайджана Хосрову Абдуллаеву исполнилось бы 95 лет… Представляем читателям Trend Life материал о жизни артиста, которая на протяжении 30-летней творческой деятельности была насыщена интересными событиями.

Хосров Абдуллаев родился 29 января 1926 года в Шамахы. Является выпускником Государственного училища циркового и эстрадного искусства в Москве.

А началась любовь к цирку с детских лет в родном Шамахы.

Из воспоминаний Хосрова Абдуллаева: "В Шамахы как-то приехал факир. Насколько я сейчас понимаю, трюки у него, даже для бродячего фокусника, были не ахти какие, но впечатление, которое он произвел на меня, сохранилось на всю жизнь. Собственно, фокусник этот и решил мою судьбу. Один из трюков факира я разучил довольно быстро. Особых усилий не понадобилось: стоило только положить курицу на спину, как она мгновенно "засыпала". "Оказывается, все очень просто", - решил я и... сбежал из дома в Москву, чтобы стать фокусником". Помню, как развеселились усталые члены приемной комиссии циркового училища, когда на вопрос председателя, что я умею делать, на ломаном русском, но с огромным темпераментом уверенного в себе тринадцатилетнего мальчишки я воскликнул: "Дайте, дайте мне хоть одну живую курицу!"".

Артистическую деятельность Абдуллаев начал в составе номера "Акробаты-эксцентрики Масловы". Встреча с клоуном-жонглером Александром Карашкевичем, который подарил ему свой старый реквизит – трость, сигару, цилиндр, стала импульсом к созданию собственного номера. Первоначально он выступал как салонный жонглер-солист, появлялся на манеже во фраке и цилиндре, жонглировал сигарой, цилиндром, тростью, зонтиком. Талант артиста был сразу же замечен и он был приглашен для участия в фильме Сергея Гурова и Юрия Озерова "Арена смелых" (1953), повествующий о лучших мастерах советского цирка.

Несмотря на то, что жил в Москве, никогда не забывал свои корни, и в 1954 году создал номер, отмеченный национальным своеобразием. Юноша-азербайджанец выходил к накрытому для угощения столу. Сначала он жонглировал пастушьей палкой, папахами, затем блюдом с фруктами, кувшином с бокалами, большой вазой. Когда стол освобождался, он подхватывал и его, ставил ребром себе на голову, балансировал, затем стол съезжал гладкой поверхностью по голове артиста, переворачивался, снова вставал на ребро, снова съезжал... и так в темпе несколько раз. Прекрасные внешние данные, обаяние и артистизм стали залогом успеха артиста. Абдуллаев выступал с Карандашом как инспектор манежа и партнер в репризах, был ассистентом в иллюзионном аттракционе Эмиля Кио.

Из воспоминаний Хосрова Абдуллаева: "Моими учителями были Карандаш и Кио-отец. В свое время я участвовал в некоторых репризах Карандаша и потому имел возможность познакомиться с методами и принципами работы крупнейшего советского клоуна не со стороны, а, что называется, изнутри. Я не искусствовед, не теоретик цирка, не режиссер, я - актер. Поэтому скажу лишь о той стороне творчества Карандаша, которая значительно повлияла на мою дальнейшую работу. Дело в том, что каждая реприза этого блестящего мастера была подчинена строжайшей логике. Не помню, чтобы он когда-нибудь сделал случайный, неоправданный жест, произнес лишнюю, не продуманную заранее до мельчайших нюансов фразу, не обыграл реквизит или деталь костюма. Меня также всегда восхищала высокая требовательность Кио. Уж, кажется, из трюкового номера «выжато» все, что можно, а он все усложнял и усложнял задачи, бывало, никто в них не верил, но в конечном счете Кио всегда оказывался прав!".

Хосров Абдуллаев также снялся в азербайджанских фильмах Арифа Бабаева "Последняя ночь детства" (1968) и Гасана Сеидбейли "Найдите эту девушку" (1970).

О нем и его напарнице, супруге, заслуженной артистке Азербайджана и России Лидии Абдуллаевой (Ионова, 1928 - 2012) были сняты документальные фильмы "Хосров и Лидия Абдуллаевы" (1974) и "Цирк - моя жизнь" (1978). Он выступал в 48 странах, вначале один, а позже с Лидией Абдуллаевой. Зрители Азии, Африки, Европы аплодировали артистам, восхищались их темпераментом, ловкостью, отточенным мастерством. До работы в цирке Лидия танцевала в ансамбле "Березка", училась в ГУЦЭИ, выступала в цирке под руководством Владимира Галагана гимнасткой-вольтижером, в группе воздушных гимнасток под руководством Марии Горностаевой, была партнёршей Эдуарда Резникова.

В 1976 году семейная чета создала коллектив "Цирк сегодня" и аттракцион "Иллюзионное ревю", ставшие событием мирового циркового искусства, которые были представлены во многих странах мира. "Синтез цирка и других видов искусства, - говорил Хосров Абдуллаев, - это сегодняшний и даже завтрашний цирк". Все трюки были оригинальны по техническому и образному решению, по актерской подаче, где музыка, песня, танцевальные номера, клоунские репризы органично вписывались в действие. Например, из отдельных частей бутафорского тела (руки, ноги, туловища, головы) собирался плюшевый Чебурашка, который тут же пускался в пляс с танцовщицами; из старого разваливающегося граммофона появлялись восемь девушек, танцующих чарльстон, и др.

В одном из интервью Хосров Абдуллаев сказал: "Идея попробовать себя в жанре иллюзии, по-своему взглянуть на этот древнейший жанр жила во мне долгие годы. Иллюзия же привлекала меня возможностью подготовить широкое цирковое полотно, в котором созданные нами образы станут более многогранными и полнокровными. Если, предположим, в номере национального жонглера мой костюм, реквизит, жесты и музыка показывали зрителям, что перед ними ловкий, энергичный, темпераментный азербайджанский чабан - и только, то в иллюзионном ревю я и мои партнеры несем зрителям целую гамму чувств, помогающих наиболее полно раскрыть наши индивидуальности. А разве не это главное для любого артиста, независимо от того, где он работает: на эстрадных подмостках или на манеже?".

Об этом аттракционе писали все издания, он даже вошел в книгу.

Из книги А.А. Вадимова и М.А. Триваса "От магов древности до иллюзионистов наших дней" (1979): "Развивается не только техника, но и художественная сторона иллюзионных номеров. Совершенно новый характер носит созданный в Ярославском цирке аттракцион заслуженного артиста Азербайджанской ССР X. Абдуллаева и Л. Ионовой. Этот иллюзионный мюзикл (сценарий Л. Куксо, трюковая разработка X. Абдуллаева) идет как целостная музыкально-хореографическая сюита. Артисты совершают все трюки в танце, выражая главную мысль представления: самый мудрый волшебник - наш советский человек. Из старинного граммофона выходят современные «маги». Ассистентки держат канделябры с горящими свечами. Л. Ионова в танце «снимает» со свечей огоньки и возвращает свечи ассистенткам. Но канделябры исчезли - у девушек в руках ничего нет. «Золотая рыбка», подобная русалке, попалась на удочку клоуну. Ее помещают в большой стеклянный аквариум, и она после пластичных движений под музыку проходит сквозь стекло. Современная тема отражена появлением космонавтки. Ее закладывают в ракету и запускают в «космос» - под купол цирка. Космонавтка то появляется в ракете, то исчезает. На прощание зрители получают сувенир - пластинку с записью песни, исполняемой по ходу аттракциона".

Из журнала "Советская эстрада и цирк" (1977): "...В этом красочном иллюзионном карнавале одно чудо, как бы шутя и играя, переходит в другое: вот оживают манекены, а вот в другом трюке клоун превращается в очаровательную девушку. Лирику сменяет юмор. Наконец, вступает торжественная мелодия, настраивающая зрителей на «космический» лад. И действительно, перед нами возникает серебристая ракета, в которую входит девушка, затем ракета начинает свой полет и уже «в воздухе» девушка исчезает. С «просторов мироздания» опускается «спутник», из него один за другим появляются серебряные шары, с которыми кружат балерины, а в финале из «спутника» выходит и сама «космонавтка»...

Заслуженный артист Азербайджанской ССР Хосров Абдуллаев, известный как первоклассный жонглер. Я еще помню его юношей-акробатом в труппе Масловых, было это в 1944 году.

Надо сказать, что Хосров Абдуллаев человек ищущий. Утвердившись вначале как «салонный» жонглер, он затем сделал новый номер в национальном плане. Выступал он один, выступал и с партнершей Лидией Ионовой. Но вот что характерно: будь это изящный «цирковой денди» или темпераментный азербайджанский весельчак, Абдуллаев не работал с предметами, специально для жонглирования сделанными. Его реквизит составляли вещи бытовые, назначение которых ясно всем, - скажем, трость, шляпа, сигара или пастушья свирель, кувшин, папаха и даже столик. Самые обыкновенные предметы у него совершали необыкновенные «поступки»: взлетали в воздух, кружились возле него, - одним словом, «оживали».

Точно такой же принцип Абдуллаев внес в иллюзию. Ему чужды аппараты, назначение которых загадочно. Пусть совершают чудеса предметы, понятные с первого взгляда! Ничего абстрактного... Конечно, такое решение родилось не сразу, у артиста было время обо всем этом подумать. Абдуллаев прошел великолепную школу Эмиля Теодоровича Кио, много лет работая в его коллективе. Выступив в первом отделении как жонглер, Хосров во втором становился ассистентом, внедряясь на «фабрике чудес» на те посты, где были особо полезны его быстрые и умные руки, его сообразительность и фанатичная преданность цирку... ".

Скончался Хосров Абдуллаев 31 марта 1980 года в Новосибирске. Супруги Абдуллаевы похоронены в Москве на Митинском кладбище…

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)