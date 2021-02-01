Молодой герой Азербайджана (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Дворца Гейдара Алиева подготовлен видеопроект "Qəhrəman gənc" ("Молодой герой"), посвященный Дню молодежи Азербайджана, который отмечается 2 февраля, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана.

Основная задача проекта – рассказать о талантливой молодежи Азербайджана и представителях культуры, принявших участие в Отечественной войне.

В проекте приняли участие: художница Нармина Абдуллаева, музыканты - Шахрияр Иманов (тар), Али Мамедов (рояль), квартет "The Passion", Джошгун Гадашов (рояль), группа "Baku band", а также Айтадж Гусейнова, Нигяр Пашаева, Наргиз Гафарлы, Юсиф Гурбанов, Шафига Аббасова, Лейла Лутфалиева, Аслан Нури, Туркана Керимли, Жаля Гулиева, Камран Латифов, Шамиль Мамедов и Афия Бабаева.

Наряду с ними в съемках проекта участвовали работники культуры, которые добровольцами отправились на Отечественную войну – сотрудник Дворца Гейдара Алиева Азай Азаев, танцор ансамбля Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Фирдовси Эйвазов и художник Азербайджанского государственного академического национально драматического театра Тарлан Аскерли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)