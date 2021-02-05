Молодежь Азербайджана и России встретилась в виртуальном пространстве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку состоялась онлайн-встреча представителей молодежных объединений Азербайджана из числа российских соотечественников и Федерального агентства по делам молодежи России (Росмолодежь), сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

С приветственным словом к участникам встречи обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров, начальник отдела международной деятельности Росмолодежи Татьяна Селиверстова, председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) вузов "RAMMAA" Узеир Алиев.

В ходе встречи представители организаций обсудили вопросы о совместной реализации плана мероприятий на 2021 год, направленного на развитие российско-азербайджанского сотрудничества. Отдельное внимание уделили Автоматизированной информационной системе "Молодые соотечественники", которую презентовала координатор Азалия Газеева.

О деятельности молодежных объединений Азербайджана и России рассказали председатель молодежного объединения при Землячестве казаков в Азербайджане Руслан Слепцов, заместитель председателя Ассоциации русской молодежи Азербайджана Сергей Данилов, а также координатор международных проектов Ассоциации волонтерских центров Лейла Бадалова.

Также с докладами выступили директор ФГБУ "Ресурсный молодежный центр" Алексей Любцов, председатель АНО "Лидеры международного сотрудничества" Алексей Ежов.

(Автор: Джани Бабаева)