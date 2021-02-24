Абдулла Шаиг – он был не только первым детским писателем Азербайджана: интересные факты из жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнилось 140 лет со дня рождения видного поэта, прозаика, драматурга, переводчика и педагога, члена Союза писателей СССР заслуженного деятеля искусств Азербайджана Абдуллы Шаига, сообщает Trend Life.

Абдулла Шаиг (Абдулла Шаиг Мустафа оглу Талыбзаде) родился 24 февраля 1881 года в Тифлисе (Тбилиси, Грузия) в семье заместителя Шейх-уль-Ислама Закавказья Ахунда Мустафы Сулейман оглы Талыбзаде. Начальное образование получил в городской шестилетней мусульманской школе (1888–1893), где его отец преподавал арабский и персидский языки, а также законы шариата. Здесь основные предметы преподавались на русском языке. В 1893 году с семьёй переехал в город Мешхед Хорасанской области Ирана, где продолжил образование, в совершенстве изучив персидский и арабский языки, а также восточную литературу. В 1900 году семья Талыбзаде возвратилась в Тифлис, а затем переехала в Баку. Он самостоятельно усовершенствовал русский язык, сдал экзамен на должность учителя русско-азербайджанских школ и с 1910 года начал деятельность, преподавал родной язык и литературу, историю восточной литературы. Свою педагогическую деятельность совмещал с литературным творчеством.

В августе 1906 года в Баку был созван первый съезд учителей. Молодой учитель выступил инициатором в преподавании родного языка и литературы и по изданию новых учебников, вошел в состав специальной комиссии по созданию соответствующей программы по азербайджанскому языку. Не прошло и года, среди новых учебников было выпущено издание - "Родник для детей" (Ушаг чешмайи) Абдуллы Шаига.

Одной из самых больших заслуг Шаига является то, что он в 1918 году, разорвав сопротивление кадетских интеллигентов, впервые открыл национальные классы с обучением на родном языке при Реальной школе. Здесь все уроки проводились на азербайджанском языке, а классы стали фундаментом "Образцовой школы", созданной во время Азербайджанской Демократической Республики.

Выпускник этой школы, член-корреспондент НАНА Мухаммед Салехли рассказывал, что по многим предметам преподавали учителя, приехавшие из Турции: "Несмотря на все эти трудности, в результате стремлений и стараний молодых учителей-дилетантов под руководством Абдуллы Шаига учебный процесс в национальных классах получил прогресс. Абдулла Шаиг преподавал литературу. Он был всесторонне развитым человеком с глубокими знаниями, влюбленным в свою профессию. К детям он относился с большой заботой, обходился с ними очень вежливо. Мы, ученики, относились к нему с почтением и в знак уважения называли его "Мирза". В 1923 году был первый выпуск "Образцовой школы". В тот выпускной вечер Комиссариат Просвещения и Главный Округ по общественному воспитанию, учитывая желания студентов и учителей, решил назвать эту школу "Образцовой школой Шаига"".

Абдулла Шаиг начал печататься с 1906 года, является автором около ста произведений - стихи, поэмы, рассказы, повести, романы, пьесы отражали реалии времени, правдиво показывая быт и нравы общества, жизнь рабочих и крестьян. Основными темами были: глубокая вера в человека и в народ, его энергию и ум, в силу труда и свободу, гуманизм и борьбу за новую жизнь, а главными героями – простые люди, крестьяне, рабочие, женщины родного Азербайджана. Эти разнообразные темы разрабатывались на фоне сравнения новой жизни со старой, раскрывались в романтическом освещении, воспевали родной край, природу и традиции.

Среди известных произведений: "Ильдрым", "Письмо не дошло", "Обманутые звёзды", "Гоч-Полад", "Дед Тапдыг", "Труд и красота", "Араз", "Нушаба", "Кочевье", "Несчастная семья", "Герои нашего времени", "Халиф на час", "Об истине" и другие. Яркими примерами просветительской сферы являются учебники и учебные пособия, а также труды, посвященные классикам национальной литературы, среди которых Молла Панах Вагиф, Мирза Фатали Ахундзаде, Гасым бек Закир, Аббас Саххат и другие. "Я более горжусь своей педагогической деятельностью, чем писательской", – говорил Абдулла Шаиг.

Он особенно известен как первый детский писатель в Азербайджане. В 1910 году создал первую в истории азербайджанской литературы детскую пьесу "Прекрасная весна", которая с успехом была сыграна на сцене, а собранные деньги были направлены на покупку школьного оборудования, книг, тетрадей и прочих принадлежностей. Его стихотворные сказки ("Тык-тык ханум", "Хороший друг", "Колобок", "Сказки про лису" и др.), драматургические сцены ("Хорошая весна", "Чабан", "Цветок Кавказа" и др.) до сих пор являются любимыми детскими произведениями.

15 октября 1916 года получил разрешение открыть в Баку детский сад для детей мусульман. Помимо этого, он является ученым-фольклористом, автором одной из первых статей по устному народному творчеству, ученым, восстановивший историческую и логическую связь между народным творчеством и письменной литературой, писателем, который часто обращался к фольклорным сюжетам и мотивам.

Начиная с 1938 года, на сцене Театра юного зрителя с успехом шли пьесы Абдуллы Шаига "Хасай", "Эль-оглы" и другие. В том же году была издана книга Абдуллы Шаига, в которую были включены переводы 97 басен русского поэта Ивана Крылова. В 1946 году на сцене Азербайджанского драматического театра была поставлена его пьеса "Нушаба".

60 лет своей жизни Абдулла Шаиг посвятил многогранному и содержательному литературному творчеству. Он обогатил азербайджанский романтизм своеобразными мотивами, сюжетами и деталями, а также, благодаря своим наблюдениям и глубокому пониманию жизни и действительности, создал реалистические произведения.

Произведения Абдуллы Шаига неоднократно издавались на азербайджанском языке, переводились на русский, грузинский, узбекский и другие языки. Его особая роль принадлежит переводческой деятельности, на азербайджанский язык переведены произведения Низами Гянджеви, Фирдоуси, Саади, Руми, Шекспира, Свифта, Дефо, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Чехова, Горького и других. Абдулла Шаиг также вел активную общественную работу, был депутатом Верховного совета СССР двух созывов: 1946 -1950 и 1954 -1958 годов. Его сын Кямал Талыбзаде стал известным литературоведом, считается основателем азербайджанской литературной критики- профессор, член Союза писателей Азербайджана, член-корреспондент НАНА, заслуженный деятель науки и работник просвещения. Лауреат государственной премии.

Скончался поэт 24 июля 1959 года в возрасте 78 лет в Баку, похоронен на Аллее почетного захоронения.

Из воспоминаний писателя Арифа Турана: "Меня, семилетнего малыша, в 1950 году, первоклассника бакинской школы №1, с дедушкой Абдуллой познакомила моя бабушка, близкая родственница Абдуллы Шаига, Сария Талыбова. Моя бабушка была педагогом азербайджанского языка и литература. Она была одной из первых выпускниц Александрийской женской мусульманской школы, а также выпускницей педагогического института. Мы с Абдуллой Шаигом случайно встретились на улице Толстого, когда бабушка забирала меня из школы. И мне, малышу, Абдулла Шаиг показался очень добрым и весёлым человеком. Мне очень нравились его стихи, бабушка читала их мне на родном языке с выражением, и с гордостью говорила - это стихи нашего родственника (Абдуллы бобы)- дедушки Абдуллы. Мы с бабушкой часто ходили в театр кукол, мне очень нравились его стихотворные сказки, которые всегда были любимыми произведениями азербайджанских детей. Когда скончался Абдулла Шаиг, мне было 16 лет. Бабушка сильно плакала, я помню, и мне тогда на душе было очень тоскливо…".

Созданный в 1931 году Азербайджанский государственный кукольный театр с 1974 года носит его имя. В Баку действует Дом-музей Абдуллы Шаига.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)