Отреставрированы рукописи Хуршидбану Натаван (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Специалисты Центра научной реставрации музейных ценностей и реликвий отреставрировали семь рукописей стихов и рисунков выдающейся азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт центра.

Рукописи на реставрацию поступили из Азербайджанского государственного театрального музея.

Хуршидбану Натаван - классик национальной поэзии, поэтесса, дочь последнего Карабахского хана Мехтигули-хана.

Она родилась в 1832 году в Шуше. Свой творческий путь начала в 1850-х годах.

Хуршидбану Натаван - автор лирических стихов, большинство которых навеяно грустью по рано умершему сыну ("Я плачу", "Ушел", "Сыну моему" и др.), в которых при этом проскальзывают и социальные мотивы.

Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван - любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Кроме стихотворного творчества, она также занималась живописью, рисуя пейзажи, цветы.

Хуршидбану Натаван скончалась в 1897 году, похоронена в Агдаме.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)