Азербайджанский музыкант-виртуоз выступит для москвичей

БАКУ /Trend Life/ - В павильоне №14 Выставочно-торгового центра Азербайджана на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства) пройдет выступление известного скрипача, певца, композитора, заслуженного артиста Азербайджана, маэстро Джейхуна (Исмайлов). Об этом Trend Life сообщает со ссылкой на сайт ВДНХ.

Концертная программа маэстро Джейхуна, где он выступит вместе со своим музыкальным коллективом, состоится второго апреля.

Для гостей прозвучат шедевры Антонио Вивальди, мелодии из любимых фильмов, азербайджанские и арабские ритмы в чувственном исполнении музыканта-виртуоза.

Отметим, что маэстро Джейхун покорил своим безукоризненным исполнением не только азербайджанского, но и зарубежного слушателя. Его выступления всегда интересны и харизматичны.

(Автор: Джани Бабаева)