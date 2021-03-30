Дебют двух азербайджанцев – любовь и месть в Санкт-Петербурге (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Мариинского театра (Санкт-Петербург, Россия) состоялся дебют народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова в роли Герцога в опере Джузеппе Верди «Риголетто», сообщает Trend Life.

Также в опере «Риголетто» дебютировал молодой азербайджанский вокалист, приглашенный солист театра Магеррам Гусейнов, который впервые исполнил партию графа Монтероне.

Сюжет оперы: веселье бала нарушается появлением графа Монтероне, который требует от герцога Мантуанского возвратить ему дочь. Монтероне проклинает Герцога и Риголетто. Проклятье Монтероне не даёт покоя Риголетто, шут тревожится за судьбу любимой дочери Джильды, которая живёт в глухом предместье.

Однажды Джильда встречает юношу, чья красота пленяет её. Это герцог, переодетый студентом. Он пылко клянется Джильде в вечной любви. А тем временем придворные похищают Джильду и приводят ее к герцогу. Риголетто нанимает убийцу Спарафучиле, чтобы расправится с герцогом. Но сестра Спарафучиле – Маддалена, влюбленная в герцога, просит брата пощадить его. После долгих уговоров Спарафучиле соглашается убить первого, кто постучится в дверь. Этот разговор слышит Джильда, она по-прежнему любит герцога. Для спасения возлюбленного Джильда готова отдать жизнь. Спарафучиле выносит мешок с мертвым телом. Шут торжествует – наконец он отмщен, но, собираясь бросить труп в воду, Риголетто слышит вдалеке весёлую песенку герцога. Он в ужасе разрезает мешок и видит свою умирающую дочь…

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)