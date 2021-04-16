"Шелковый путь" азербайджанского дирижера – международный форум в Китае

БАКУ /Trend Life/ - Международная театральная лига "Шелковый путь" (Китай) пригласила главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Эйюба Гулиева к участию в онлайн-форуме "Театр и город", сообщил Trend Life дирижер.

Международный онлайн-форум пройдет 17 апреля в городе Тайцан (Китай). Наряду с Азербайджаном в нем также примут участие представители Германии, Италии, Мальты, ЮАР, Китая и других стран.

Участники форума обсудят связь театра и города, которая воплощается в отношения между культурой и обществом. Затронут в своих выступлениях вопрос роли города в развитии театра.

Отметим, что Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета является членом Международной театральной лиги "Шелковый путь".

(Автор: Джани Бабаева )