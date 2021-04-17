Сокровищница тайн в Азербайджане – сквозь века (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Дворец Гейдара Алиева подготовил музыкальную и литературно-художественную композицию в рамках проекта Nizami xəzinəsindən ("Из сокровищницы Низами"), посвященную Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

В рамках проекта впервые представлены романсы на слова Низами Гянджеви молодого композитора Салеха Назарова. Романсы исполнили молодые вокалисты Perfect Troupe, созданной при Дворце Гейдара Алиева. Целью написания новых романсов было вовлечение в этот проект современной и талантливой молодежи.

В рамках проекта Nizami xəzinəsindən будут представлены созданные молодыми композиторами современные романсы на слова Низами, музыкальные театрализованные номера из поэмы "Sirlər Xəzinəsi" ("Сокровищница тайн"), креативные балетные постановки из произведений великого поэта, проведены различные конкурсы. Главная цель проекта – более широкая пропаганда творчества Низами Гянджеви, представление общественности новых форм и жанров культуры и искусства, созданных на основе произведений великого поэта.

(Автор: Вугар Иманов)