БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские писатели стали лауреатами Международной премии мира 2020/2021, причем сразу в одной номинации "Исторический роман", сообщает Trend Life. Об этом было объявлено на онлайн-платформе творческого форума - II Большой международный литературный онлайн-проект.

Лауреатом Гран-при в номинации "Исторический роман" стал Рамиз Гасымов (Дениз) за роман "Война и гуманизм". Лауреатом второй степени стал Юнус Огуз за роман "Тамерлан".

Лауреаты Международной премии Мира 2020–2021 были определены по номинациям: "Исторический роман", "Проза", "Фантастика", "Детская литература", "Поэзия", "Песенная поэзия", "Нон-фикшен", "Детективный роман", "Публицистика".

Среди авторов, включенных в шорт-лист Международной премии мира 2020/2021, были также представлены азербайджанские литераторы: в номинации "Проза" - Чингиз Абдуллаев и Рамиз Аббаслы (Бархударов); в номинации "Поэзия" - Нариман Гасанзаде и Сабир Рустамханлы; в номинации "Публицистика" - Сария Мамедова.

Литературная "Международная премия мира" учреждена Интернациональным союзом писателей и членами Всемирного круга послов мира (Париж-Женева) в 2020 году в целях укрепления межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных, межрасовых и межэтнических отношений, укрепления семейных ценностей, патриотического воспитания подрастающего поколения посредством современной литературы.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)