Международный фестиваль "Звучит Москва" – Азербайджанский хормейстер вместе с зарубежными коллегами выбрал лучшие вокальные коллективы

БАКУ /Trend Life/ - Главный хормейстер Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный артист Азербайджана Вагиф Мастанов принял участие в работе XIX международного музыкального фестиваля "Звучит Москва" в качестве члена жюри, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В ходе фестиваля, который прошел в онлайн-формате, азербайджанский хормейстер вместе с известными деятелями искусства из России, Италии, Черногории оценил академическое исполнение хоровых коллективов из разных уголков мира.

Фестиваль "Звучит Москва" – это крупнейший в России молодежный музыкальный форум. В рамках фестиваля проводится международный конкурс по различным номинациям. Помимо конкурсных прослушиваний программа фестиваля включает гала-концерты, сольные выступления коллективов-участников, творческие встречи, открытые уроки и мастер-классы, научно-практические конференции по проблемам развития детского и молодежного музыкального творчества.

Отметим, что за высокопрофессиональную работу в составе жюри конкурса, а также за большой вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения заслуженный артист Азербайджана Вагиф Мастанов был отмечен благодарственной грамотой от руководителей фестиваля.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)