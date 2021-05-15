Мой Азербайджан – юные художники продемонстрировали свой талант

БАКУ /Trend Life/ - Завершен отбор работ и определены участники конкурса, объявленного в рамках IV Республиканского фестиваля детского рисунка «Azərbaycanım» («Мой Азербайджан»), сообщили Trend Life организаторы конкурса.

Фестиваль организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств «Хатаи» при поддержке министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

Цель художественного проекта, приуроченного к "Году Низами Гянджеви" в Азербайджане – развитие способностей у талантливых детей и молодежи, активизация их творческой деятельности, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Отметим, что на конкурс было направлено более 2000 работ, представленных около 1500 юными художниками из разных регионов страны. Для онлайн-выставки было выбрано около 500 работ. Авторы 30 лучших произведений по трем возрастным категориям (7 -12 лет, 12 -17 лет, 17-21 год) будут приглашены на фестиваль.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)