Всемирно известный хореограф проведет мастер-классы в Баку

Культура 1 июня 2021 14:36 (UTC+04:00)
Всемирно известный хореограф проведет мастер-классы в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета пригласило всемирно известного хореографа, заслуженного деятеля искусств России, главного балетмейстера Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева в Баку для знакомства с труппой театра с целью осуществления в дальнейшем постановок известных классических балетных спектаклей в Азербайджане, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В период с 8 по 17 июня Эльдар Алиев также проведет мастер-классы для балетной труппы.

Эльдар Алиев родился в Баку, окончил Бакинское хореографическое училище (ныне – Бакинская академия хореографии), а позднее – педагогическое отделение Академии русского балета.

В 1979–1992 годах — ведущий солист Кировского (Мариинского) театра. В период работы проявил себя не только как превосходный танцовщик классического и современного репертуара, но и как талантливый интерпретатор исполняемых ролей. В его творческом багаже ведущие партии балетов "Дон Кихот", "Легенда о любви", "Корсар", "Лебединое озеро", "Баядерка", "Спартак" и многие другие.

Гастрольная деятельность Эльдара Алиева охватила более 40 стран мира и самые престижные сцены, в числе которых Кеннеди-центр в Вашингтоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Парижская опера, Римская опера, Ла Скала в Милане, Ковент-Гарден и Театр Колизеум в Лондоне, Берлинский оперный театр, Театр Беллас Артес в Мехико, Театр Колон в Буэнос-Айресе, Сиднейский оперный театр и другие. Его исполнительская карьера также включала выступления в качестве приглашённого солиста балетных трупп Большого театра и Австралийского балета.

Как танцовщик Эльдар Алиев работал с величайшими хореографами современности Юрием Григоровичем, Роланом Пети, Морисом Бежаром, Альберто Алонсо, Олегом Виноградовым, Владимиром Васильевым, Маурицио Вайнротом. Его партнёршами по сцене были выдающиеся балерины Галина Мезенцева, Габриэла Комлева, Татьяна Терехова, Сильви Гийем, Лесли Браун, Алтынай Асылмуратова, Мария Былова, Любовь Кунакова.

С 1992 года Эльдар Алиев работает в США, куда был приглашён в качестве ведущего солиста в труппу Ballet Internationale (Indianapolis Ballet Theatre), в скором времени став её художественным руководителем. Единственная балетная труппа Индианы превратилась в профессиональный коллектив мирового класса, выступающий перед восторженной публикой в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Монреале, Пекине, Тайбэе и многих других городах.

В 1992–2005 годах под руководством Эльдара Алиева в Ballet Internationale было создано более 30 спектаклей, в числе которых его авторские версии спектаклей "Тысяча и одна ночь" Фикрета Амирова, "Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского, "Жар-птица" Игоря Стравинского, "Корсар" и "Жизель" Адольфа Адана, "Дон Кихот" Людвига Минкуса и др.

В 1996 году был награждён премией Indianapolis Business Journal Forty Under 40, присуждаемой сорока лучшим руководителям в штате. За вклад в развитие искусства США награждён специальной грамотой губернатора штата Индиана, а 21 июня было провозглашено мэром Индианаполиса Днём Эльдара Алиева.

С 2006 года работает как приглашённый консультант, педагог, балетмейстер и хореограф с ведущими труппами и балетными академиями Европы, Азии и Америки.

Также Эльдар Алиев исполнял обязанности художественного руководителя Национального балета Венгрии и Академии Бостонского балета, выступал с лекциями в Гарвардском университете и Вассер-колледже. Входил в состав жюри международных конкурсов артистов балета в Праге, Сеуле, Нью-Йорке, Пекине; с 2014 года избран заместителем председателя жюри Международного конкурса артистов балета в Варне.

С февраля 2015 года – главный балетмейстер Приморского театра оперы и балета. С 2016 года - главный балетмейстер Приморской сцены Мариинского театра.

В июне 2016 года Эльдару Алиеву было присвоено звание почётного профессора Шеньянской государственной консерватории Китая в области танца, а в 2017 году он был награждён почётной грамотой законодательного собрания Приморского края и грамотой министра культуры России.

В настоящее время Эльдар Алиев совмещает работу главного балетмейстера и хореографа-постановщика с преподавательской деятельностью по всему миру.

(Автор: Джани Бабаева)

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