Министр культуры Азербайджана наградил победителей конкурса на патриотическую тему (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялась церемония награждения победителей литературного конкурса, посвященного патриотической теме (Vətənvərpərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi), сообщает Trend Life.

Конкурс прошел при организации министерства культуры Азербайджана. На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов, мужественных сынов Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Анар Керимов отметил, что сейчас на освобожденных от оккупации землях Азербайджана идут интенсивные восстановительные и созидательные работы.

По его словам, в то же время продолжается процесс возвращения на эти земли нашей культуры, и министерство проводит серьезную и систематическую работу в этом направлении.

Кроме того, он рассказал о доблести и героизме, которые проявила азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева.

Министр сообщил, что на конкурс было прислано 321 произведение. При этом 53 из них приняты не были, так как не соответствовали установленным критериям.

Таким образом, из допущенных к конкурсу 268 литературных произведений 67 были в жанре эссе, 75 – рассказа, 126 – поэзии.

Конкурс прошел в трех категориях: Peşəkar yaradıcı şəxslər ("Профессионалы"), Həvəskar yaradıcı şəxslər ("Любители") и 10-15 yaş arası uşaqlar ("Дети 10-15 лет"). Конкурс привлек внимание не только граждан Азербайджана: произведения для участия в нем отправили по два представителя Турции и России, а также один представитель Ирана.

Для обеспечения объективности и прозрачности все представленные работы и информация об их авторах были зашифрованы. В своих выступлениях члены комиссии конкурса - заслуженный деятель искусств, секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид и заведующая отделом детской литературы Института литературы имени Низами Гянджеви НАНА Эльнара Акимова отметили важное значение данного литературного проекта.

Они сообщили, что члены комиссии оценивали представленные на конкурс произведения с тематической, художественной и профессиональной точек зрения.

Далее состоялось награждение победителей.

Победители конкурса

Категория "Профессионалы"

Жанр эссе: Рамиль Ахмед "Şuşaya məktub" ("Письмо в Шушу"), Мина Рашид "Vermərəm Qarabağı!" ("Мой Карабах!"), Джалил Джаваншир "Nostalgiyanın sonu: Biz qayıdırıq" ("Конец ностальгии: мы возвращаемся").

Жанр рассказа: Фархад Керимли "Bir qucaq torpaq" ("Земля объятий"), Севиндж Нуругызы "Ölərəm dərdindən, onu bil!" ("Знай, умру от горя!"), Тавакгюль Бойсунар "Xoşbəxt göyərçinlər, xoşbəxt bayraqlar" ("Счастливые голуби, счастливые флаги").

Поэзия: Балаяр Садиг "Şəhid məktubu" ("Письмо шехида"), Акиф Азалп "Şəhid öygüsü" ("История шехида"), Эльчин Мирзабейли "Azərbaycan əsgəri!" ("Азербайджанский солдат!").

Категория "Любители"

Жанр эссе: Музаффар Музаффарли "Üzümüzü ağ edən Qarabağ" ("Наша гордость - Карабах"), Эльгиз Аббасов "Sen gedəli..." ("Когда ты уходишь…"), Фидан Гозялова "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах – это Азербайджан!").

Жанр рассказа: Турал Азимзаде "Вozdar əfsanəsi" ("Легенда Боздара"), Гюльмира Мамедова "Snayper" ("Снайпер"), Шабнам Турбанзаде "Gopçu Mahir" ("Хвастун Махир").

Поэзия: Юсиф Арабсой "Zəfər simvolu" ("Символ победы"), Мулаим Гумматова "Atalar və oğullar" ("Отцы и сыновья"), Габиль Алиев "Çoxdandı Qarabağa belə payız gəlmirdi" ("Давно не было в Карабахе такой осени").

Категория "Дети 10-15 лет"

Жанр эссе: Дильбар Рафи "Qarabağdan namə" ("Письмо из Карабаха"), Алпаслан Джахангир "Qarabağdan namə"("Письмо из Карабаха"), Исмаил Гулулу "Qarabağdan əsgər naməsi" ("Письмо солдата из Карабаха"), Исмаил Мирюсифзаде "Qarabağ" ("Карабах"), Захра Рзаева "Qarabağdan namə" ("Письмо из Карабаха").

Жанр рассказа: Абдуллах Гусейнли "Kaş ki, yuxum çin olaydı" ("Хоть бы мой сон стал явью"), Момунахатун Мамедова "Coşqun dəniz" ("Бушующее море"), Айсу Алисой "Nə gözəldir ölmək bizə sevgili Vətən üçün" ("Как прекрасно умереть за любимую Родину"), Омар Мамедзаде "Sadəcə Elnur" ("Просто Эльнур"), Сама Гулиева "Ana, zəfər bizimdir" ("Мама, победа наша").

Поэзия: Аян Эльярлы "Şəkillərdən gördüyüm Qarabağ" ("Карабах на фотографиях"), Назрин Джалилова "Gəlin gedək Qarabağa" ("Пойдем невестами в Карабах"), Садиг Газанфарли "Azəri oğlu" ("Сын Азербайджана"), Ева Фараджова "Vətən" ("Родина"), Севиндик Алиева "Zəfərin nişanəsi" ("Знак победы").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)