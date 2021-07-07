Правнук вдохновил Анара на создание сказок, которые воодушевили Арифа Гусейнова – и получился праздник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация сборника "Muradın nağılları" (Сказки Мурада) председателя Союза писателей Азербайджана, режиссера и сценариста, народного писателя Анара Рзаева, сообщает Trend Life.

Вошедшие в сборник сказки Анар Рзаев написал в честь первого дня рождения своего правнука Мурада, которому уже более четырех лет. Включив в книгу также рассказы для детей и детский радиоспектакль под названием "Yuxum qaçıb" (Пропащий сон), написанные им в середине 60-х годов прошлого века, писатель представил прекрасный образец детской литературы для дошкольников. Более того, эти сказки воодушевили народного художника Арифа Гусейнова на создание красочных иллюстраций к книге, переносящих юных читателей в мир волшебства и фантазий. Экспозиция картин стала украшением вечера.

На открытии директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева (дочь Анара) отметила, что презентация стала своеобразным семейным праздником и подарком самым юным читателям.

"Все мы выросли на сказках. Эти чудесные истории, в которых волшебство переплеталось с интригой, добро всегда побеждало зло, героев ждали многочисленные приключения и страшные опасности, будоражили наше воображение и делали наши сны более красочными и волнующими. В детстве нам читали родители или бабушка с дедушкой, а теперь многие из нас читают сказки уже своим детям. Более того, сказка – это ведь не просто чтение развлекательной истории. Это целый обряд: мама берёт в руки яркую книгу с картинками, ребёнок удобно располагается у неё под боком, и начинается волшебное путешествие в загадочный мир приключений. Неудивительно, что и взрослым нравятся сказки, и они с удовольствием проводят время за книгой, с головой окунаясь в мир сказочных историй", – сказала она.

Ариф Гусейнов отметил, что сказка является элементом культуры и прежде всего ее эстетического слагаемого: "Сказка базируется на народно-этнической культуре, на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-педагогическим потенциалом. При этом сказка, как своеобразное отображение жизни, дает возможность раскрыть жизненные явления в художественной форме".

Директор Центра развития детей и молодежи №3 при Министерстве образования Лала Гати сказала, что сказка – это живое, увлекающее детей необычностью повествования, динамикой событий, яркое, красочное, стирающее грань между реальностью и игрой, что чрезвычайно импонирует ребенку, соответствует его особенностям, лучший способ воспитания детей. "Дети, которые научаться любить сказки в детстве, вне всякого сомнения, пронесут эту любовь к книгам во взрослую жизнь", – отметила она.

В рамках презентации было показано представление юных актеров детского театра Çiçəyim при центре №3, которые выступили с интересной музыкальной и сценической программой, исполнили отрывки из книги, вызвав искренние овации гостей, среди которых были заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, руководитель проекта "Söz" Нигяр Гасанзаде и другие.

Гости высоко оценили издание как успешное творческое сотрудничество писателя и художника и достойный вклад в современную азербайджанскую книжную индустрию.

(Автор и фото - Вугар Иманов)