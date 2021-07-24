Известная художница из Франции проведет мастер-классы для бакинцев

БАКУ /Trend Life/ - Женское сообщество "İZ - İnamlı və Zərif" совместно с Пространством Современного Искусства YARAT представляет творческую программу мастер-классов известной азербайджанской художницы, обладательницы престижной награды TOILE D'OR (Золотое полотно) Нигяр Нариманбековой, сообщает Trend Life.

Программа мастер-классов состоит из нескольких тем. Так, 25 июля пройдет мастер-класс на тему "Победа в 44-дневной Отечественной войне", где художница расскажет о создании композиции и символичного образа нашего народа, солдата и Родины.

Теме "Пейзаж родной земли" будет посвящено занятие, запланированное на первое августа. Нигяр Нариманбекова расскажет на занятии о технике создания пейзажа, о том, как передать в цвете красоту родного края.

Восьмого августа состоится мастер-класс на тему "Портрет азербайджанской женщины". Занятие будет посвящено созданию портрета мамы, бабушки, сестры или автопортрета, а также беседе о вкладе женщин в искусство, литературу, поэзию, о женских образах, созданных азербайджанскими художниками.

Мастер-класс на тему "Год Низами" состоится 15 августа. Он посвящен поэзии великого Низами, его поэме "Лейли и Меджнун", созданию картины, воспевающей вечную тему любви и верности, жертвенности во имя любимого человека и бессмертия человеческой души.

Место проведения мастер-классов - Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, начало - в 16.00. Возраст участников - старше 16 лет, участие бесплатное. Мастер-классы будут проводиться на русском языке.

Нигяр Нариманбекова – член Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы хранятся в фонде министерства культуры и Национальном музее искусств Азербайджана, частных коллекциях. Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже. На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже она была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия ее картин "Игрушки любви" получила один из главных призов – "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой за ее диптих "Адажио" самый престижный приз - TOILE D'OR (Золотое полотно-2016). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева)