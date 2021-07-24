Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО)

Культура 24 июля 2021 21:35 (UTC+04:00)
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Институте литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана прошел телемост с известной колумбийской писательницей Камиллой Чарри Нориега, сообщили Trend Life организаторы встречи.

В мероприятии приняли участие вице-президент Национальной академии наук Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), директор Института литературы имени Низами Гянджеви Иса Габиббейли, посол Колумбии в Азербайджане Луис Антонио Димате Карденас, секретарь по международным связям Союза писателей Азербайджана Салим Бабуллаоглу, проректор по международным связям Бакинской академии хореографии, народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова, другие представители науки и культуры.

Перед открытием гости осмотрели книжную экспозицию, образцы народно-прикладного искусства Колумбии.

Иса Габиббейли подчеркнул важность открытия новых возможностей в литературной сфере между странами, реализации совместных культурных проектов. Было отмечено, что в Азербайджане с особым уважением относятся к творчеству всемирно известного колумбийского писателя, лауреата Нейштадтской литературной премии и Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса и расширение связей позволит больше узнать о классиках и современных авторах Колумбии.

Луис Антонио Димате Карденас подчеркнул важность телемоста для дальнейшего развития культурных связей между странами. Было отмечено, что при содействии посольства выпущены издания антологии азербайджанской литературы на испанском языке и колумбийской литературы на азербайджанском языке.

Камилла Чарри Нориега выразила благодарность за организацию встречи, рассказала об истории и тенденциях колумбийской литературы.

Камилла Чарри Нориега родилась в городе Богота, с 2003 года работает преподавателем культуры и искусства, а также в министерстве культуры и библиотеке писателей Колумбии Elite Corporation. Является автором стихотворных сборников, лауреатом международных премий, соучредителем женского журнала “La trenza”, где публикуются писательницы и поэтессы.

Участники телемоста и гости обсудили вопросы популяризации авторов и литературных произведений в Азербайджане и Колумбии.

Фото - Кямран Багиров.

(Автор: Вугар Иманов)

Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и Колумбия открывают новые возможности в литературной сфере (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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