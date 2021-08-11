В Баку пройдет Международная книжная выставка-ярмарка

БАКУ /Trend Life/ - С 22 по 26 сентября 2021 года в Экспо-центре азербайджанской столицы пройдет VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка (Baku International Book Fair 2021), сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Ее цель - продвижение, популяризация книг и чтения, ознакомление с книгопечатной продукцией азербайджанских и иностранных издательств, поддержка издательского дела, ознакомление издательств с книжными магазинами для потенциального сотрудничества, обмен опытом и идеями по развитию книжного бизнеса в эпоху цифровых технологий.

Baku International Book Fair 2021 будет посвящена 880-летию выдающегося представителя мировой литературы, великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

На выставке будут представлены издательские дома, полиграфические компании, книжные магазины и культурные центры. Ожидается, что в ней примут участие около 200 компаний из разных стран.

Baku International Book Fair 2021 предоставит уникальную возможность продемонстрировать и продать полиграфическую продукцию, провести переговоры и заключить контракты с местными и зарубежными издательствами, авторами, а также с национальными издательскими и полиграфическими компаниями.

На протяжении пяти дней выставки ее участников и посетителей ждет интереснейшая программа дополнительных мероприятий.

Организатором выставки является министерство культуры Азербайджана, организационную поддержку оказывает компания Caspian Event Organises.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)