Международный фестиваль анимации в Баку: 134 работы из 40 стран

БАКУ /Trend Life/ - IV Международный фестиваль анимации ANIMAFILM пройдет 3 - 7 сентября 2021 года (ранее организаторы сообщали о сроках 20 - 24 октября) в формате офлайн, сообщили Trend Lİfe в пресс-службе ANIMAFILM.

В ходе фестиваля будут представлены анимационные фильмы местного и зарубежного производства для детей и взрослых.

Тема фестиваля в этом году посвящена людям с ограниченными возможностями здоровья. В конкурсную программу вошли 134 работы из 40 стран мира, которые будут бороться за награды в 12 различных категориях.

Кроме того, в текущем году очень насыщенные внеконкурсная и профессиональная программы фестиваля, в рамках которых будут представлены фильмы мастеров из Польши, Узбекистана, Франции, пройдут воркшопы по анимации и другие мероприятия.

Анимационные фильмы, вошедшие в конкурсную программу, будут демонстрироваться на языке оригинала с субтитрами на английском языке. Также некоторые зарубежные фильмы будут представлены с субтитрами на азербайджанском языке.

Отметим, что доходы от продажи билетов на фестиваль пойдут на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья. Люди с ограниченными возможностями будут обеспечены бесплатным транспортом для посещения фестиваля. С программой и подробными условиями проведения мероприятия можно ознакомиться на его сайте.

Участие в фестивале будет регулироваться на основании решения Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана.

Отметим, что основная задача фестиваля – объединить местных и зарубежных зрителей и профессионалов в сфере анимации. Фестиваль ANİMAFİLM вносит значимый вклад в развитие анимационного искусства в Азербайджане.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)