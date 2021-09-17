От эпохи барокко до современности – концерт в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, 23 сентября в 19.00, в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева будет представлен вечер вокальной музыки "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları", сообщает Trend Life.

В программе выступит заслуженный артист Азербайджана, педагог Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Ильхам Назаров и его студенты - Субхан Рустамов, Гюнель Биннетли, Аделин Озтюрк, Тофиг Зейналов, Кянан Рахманзаде. Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Илаха Исмаилова.

На вечере прозвучат сочинения, охватывающие музыку от эпохи барокко до современного периода, среди которых произведения Алессандро Страделла, Кристофа Виллибальд фон Глюка, Вольфганга Амадей Моцарта, Пётра Чайковского, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Муслима Магомаева и других.

В связи с карантинными мерами посещение мероприятия только по специальным приглашениям при наличии COVID-паспортов.

Напомним, что с 18 по 24 сентября в Азербайджане пройдет традиционный Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли.

(Автор: Джани Бабаева)