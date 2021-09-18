Азербайджанский режиссер вошел в состав жюри кинофестиваля в Голливуде

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский кинорежиссер Шамиль Алиев вошел в состав жюри кинофестиваля 10th Global Nonviolent Film Festival (Hollywood, California, USA), который пройдет с 23 сентября по 3 октября, сообщает Trend Life.

"Для меня большая честь представлять Азербайджан на престижном кинофестивале, который проповедует идеи гуманизма, толерантности и мультикультурализма. 44 фильма из 27 стран отобраны для участия в конкурсной программе 10th Global Nonviolent Film Festival 2021 года, из которых 11 - премьерные. Фильмы представлены в категориях Feature Films, Feature Documentaries, Feature Docudramas, Short Films, Short Documentaries, Animation Films, Music Videos", - сказал Trend Life Шамиль Алиев, чей фильм "Степняк" в прошлом году получил на этом фестивале приз в номинации "Лучший режиссер".

В связи с пандемией COVID-19 фестиваль уже второй год будет проводиться в онлайн-формате. Список победителей будет обнародован в видеопрезентации 4 октября на сайте кинофестиваля и в соцсетях.

(Автор: Вугар Иманов)