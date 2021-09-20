В Азербайджане прошел Фестиваль культуры народов России "Мозаика языковых культур" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном историко-этнографическом заповеднике "Гала" при организации Русского дома в Баку (Российский информационно-культурный центр) прошел Фестиваль культуры народов России "Мозаика языковых культур", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома. Фестиваль прошел под открытым небом.

В фестивале приняли участие представители общин и музыкальные коллективы: от Русской общины Азербайджана – ансамбль "Играй, гармонь", от Татарской общины – ансамбль "Туган Тел" и азербайджанский танцор Фарид Казаков, от Лезгинской общины – ансамбль "Сувар" и его солистка Джавахир Абдулова. Кроме того, на мероприятии прозвучала азербайджанская народная музыка и были представлены танцы в исполнении коллектива "Нахыш" и представителей Молодёжного движения "Давам" – коллектива "Харыбюльбюль".

Специальным гостем фестиваля стал музыкальный коллектив из Москвы – Jazz du Soleil и его солистка Анна Кашина.

Гости фестиваля ознакомились с культурой отдельных народов России и посмотрели выступления творческих коллективов.

Ведущей мероприятия выступила автор и организатор международных музыкально-поэтических проектов, режиссёр-постановщик музыкальных фильмов, лауреат различных международных фестивалей авторской песни Вафа Мамедова.

Отметим, что одним из направлений деятельности Русского дома в Баку является представление культурного наследия России и содействие сотрудничеству в сфере культуры.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)