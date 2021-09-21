Бакинская русдрама раскрыла планы на предстоящий театральный сезон – интервью

БАКУ /Trend Life/ - На днях министерство культуры Азербайджана распространило информацию о том, что оно обратилось в Оперативный штаб при Кабинете министров по вопросу возобновления работы театров и кинотеатров.

Безусловно, открытия театров, кинотеатров и концертных залов с нетерпением ждут как зрители, так и представители сферы искусства. За те полтора года, что они остаются закрытыми, у театральных актеров, режиссеров и драматургов накопилось огромное количество творческого материала, который они мечтают реализовать и представить на сцене.

Творческими планами Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, одного из ведущих стране, с Trend Life поделился заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов.

Если бы не пандемия…

Если бы не карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, то сейчас мы бы открывали новый театральный сезон. Коллектив вышел бы на работу, состоялся бы общий сбор труппы. Новый сезон по традиции мы открываем в середине сентября премьерным спектаклем. Но, увы, театр пока закрыт…

Наши актеры очень скучают по сцене, по зрителям. Так уж устроен актер, он постоянно должен над собой работать, трудиться, репетировать часами. Это как спортсмен, который не может без тренировок. Они - настоящие мастера своего дела, профессионалы, и весь тот период, что театр закрыт и нет возможности выйти на сцену, они все равно не прекращали работать над собой, оттачивать свое мастерство. В домашних условиях актеры читают тексты, выполняют упражнения, повторяют свои роли в спектаклях, стараются держать себя в творческой и физической форме. Они должны быть готовы выйти на сцену, как только театр откроется. Скажу, что наши актеры готовы к этому на 100 процентов. У нас профессиональный коллектив, и нам не потребуется много времени, чтобы войти в форму. Так сказать, на "реабилитацию" много времени у нас не уйдет. Да и наши актеры не сидели сложа руки, они готовили патриотические видеопроекты, снимались в сериалах, занимались дубляжом.

Безусловно, в этот период, как и всегда, мы ощущаем внимание, поддержку и заботу со стороны государства. Отмечу, что несмотря на то, что театры закрыты, все их работники получают зарплату в полном объеме.

Кстати, в мае 2021 года произошло знаменательное событие для нашего театра - указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалет Гаджиев был награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский - орденом Дружбы. В связи с этим от имени всего нашего коллектива еще раз поздравляем Адалета Гаджиева и Александра Шаровского с высокими наградами, желаем им еще больших творческих свершений.

Планы и творческие проекты…

Несмотря на то, что театр закрыт, работа над идеями творческих проектов не останавливается, потому что мы все с нетерпением ждем открытия и хотим порадовать нашего зрителя новыми постановками. Весь этот период главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский не прекращал трудиться. Уже практически готов сценарий для документального спектакля, посвященного 44-дневной Отечественной войне. Как только получим разрешение от Оперативного штаба на возобновление работы, то сразу начнем репетировать. Также мы обязательно должны закончить работу по произведению выдающегося драматурга Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном". В карантинный период Александр Шаровский проводил репетиции в онлайн-формате. Однако, безусловно, требуется репетиция на сцене.

Режиссер, народная артистка Ирана Тагизаде тоже проводила репетиции онлайн, вместе с актерами она разбирала их роли, вносила коррективы, проводила анализ будущих спектаклей. За период карантина наши режиссеры нашли много интересного материала – это яркие, увлекательные пьесы, которые, мы уверены, будут приняты зрителями с особым интересом.

Планов, идей, творческих задач у театра очень много, весь коллектив воодушевлен предстоящей работой.

А еще, как и обещал главный режиссер Александр Шаровский, мы обязательно отметим 100-летие родного театра. Такую дату нельзя пропустить. Как вы знаете, до пандемии шла активная подготовка к торжественному мероприятию. Как только это будет возможно, мы обязательно отметим юбилей, на который пригласим наших друзей – зарубежных коллег. Это будет вечер, полный сюрпризов, теплых поздравлений и признаний в любви к Бакинской русдраме. Повторюсь, планов много, ждем только разрешения от Оперативного штаба.

В карантинный период мы также не прекращали работу по налаживанию и расширению связей с ведущими зарубежными театрами. Ведем переговоры с российскими театрами, в числе которых театр Образцова, Малый театр и другие, и мы ждем их на гастроли в Баку.

В будущем году у нас должны быть гастроли по городам России. Планируется турне в Астрахань, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург. Гастрольный тур будет посвящен вековому юбилею театра.

Зрители ждут…

Не только актеры скучают по театру, но и зрители тоскую по нему, и с каждым днем это ощущается все острее и острее. За тот период, что мы вынуждено закрыты, на наш электронный адрес и страницы в социальных сетях приходит огромное количество писем, обращений, в которых зрители выражают свое восхищение нашими актерами, вспоминают репертуарные спектакли, признаются, что с нетерпением ждут похода в театр.

Зрители скучают по непередаваемой атмосфере, таинству, царящему здесь. Да, карантин научил нас всех находить новые решения - спектакли можно смотреть онлайн в любой точке мира… Но как можно сравнить поход в театр с сидением у монитора? Чувство, когда театральный занавес открывается и зрителя ждет завораживающее действо, не передать словами.

А наши юные зрители, ведь они тоже привыкли к походам в театр. На спектаклях Бакинской русдрамы выросло не одно поколение, и те, кто детьми приходили к нам 20-30 лет назад, теперь уже приводят в театр своих детей. Безусловно, театр меняет ребенка, вносит вклад в его воспитание. Театр помогает учить детей сопереживать, отличать добро от зла. И в данном случае живое общение юного зрителя с актером на сцене ничто не заменит.

Новая реальность - меры при посещении театра…

Если будет получено разрешение на открытие театров, мы безоговорочно готовы выполнять все необходимые меры и правила карантина. Практически весь коллектив нашего театра прошел вакцинацию. Будем неукоснительно следить за выполнением всех мер предосторожности, а именно: маски, социальная дистанция, наличие у зрителей COVID-паспортов. Наверное, вначале невозможно будет полностью заполнить зрительный зал, но мы и на это согласны, только бы приступить к работе. Кстати, благодаря системе iTicket зрители могут заказывать билеты на наши спектакли онлайн, им необязательно приходить в кассу театра.

Мечта Бакинской русдрамы…

2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана – это год нашей Великой Победы. И сегодня культура возвращается в Карабах. В городе Шуша прошли фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа, один из концертов Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что мечта всех актеров заключается в том, чтобы в Карабахе был проведен и театральный фестиваль.

У коллектива Бакинской русдрамы есть мечта выступить в Карабахе со спектаклем "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде, ведь действие пьесы происходит в Карабахе. Мы верим, что в скором времени эта мечта станет реальностью!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)