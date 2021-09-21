Бакинская русдрама раскрыла планы на предстоящий театральный сезон – интервью

Культура 21 сентября 2021 16:13 (UTC+04:00)
Бакинская русдрама раскрыла планы на предстоящий театральный сезон – интервью

БАКУ /Trend Life/ - На днях министерство культуры Азербайджана распространило информацию о том, что оно обратилось в Оперативный штаб при Кабинете министров по вопросу возобновления работы театров и кинотеатров.

Безусловно, открытия театров, кинотеатров и концертных залов с нетерпением ждут как зрители, так и представители сферы искусства. За те полтора года, что они остаются закрытыми, у театральных актеров, режиссеров и драматургов накопилось огромное количество творческого материала, который они мечтают реализовать и представить на сцене.

Творческими планами Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, одного из ведущих стране, с Trend Life поделился заместитель директора театра, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов.

Если бы не пандемия…

Если бы не карантинные меры, вызванные пандемией коронавируса, то сейчас мы бы открывали новый театральный сезон. Коллектив вышел бы на работу, состоялся бы общий сбор труппы. Новый сезон по традиции мы открываем в середине сентября премьерным спектаклем. Но, увы, театр пока закрыт…

Наши актеры очень скучают по сцене, по зрителям. Так уж устроен актер, он постоянно должен над собой работать, трудиться, репетировать часами. Это как спортсмен, который не может без тренировок. Они - настоящие мастера своего дела, профессионалы, и весь тот период, что театр закрыт и нет возможности выйти на сцену, они все равно не прекращали работать над собой, оттачивать свое мастерство. В домашних условиях актеры читают тексты, выполняют упражнения, повторяют свои роли в спектаклях, стараются держать себя в творческой и физической форме. Они должны быть готовы выйти на сцену, как только театр откроется. Скажу, что наши актеры готовы к этому на 100 процентов. У нас профессиональный коллектив, и нам не потребуется много времени, чтобы войти в форму. Так сказать, на "реабилитацию" много времени у нас не уйдет. Да и наши актеры не сидели сложа руки, они готовили патриотические видеопроекты, снимались в сериалах, занимались дубляжом.

Безусловно, в этот период, как и всегда, мы ощущаем внимание, поддержку и заботу со стороны государства. Отмечу, что несмотря на то, что театры закрыты, все их работники получают зарплату в полном объеме.

Кстати, в мае 2021 года произошло знаменательное событие для нашего театра - указом президента Российской Федерации Владимира Путина за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и сохранение традиций русского театрального искусства в Азербайджанской Республике директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Адалет Гаджиев был награжден медалью Пушкина, а главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский - орденом Дружбы. В связи с этим от имени всего нашего коллектива еще раз поздравляем Адалета Гаджиева и Александра Шаровского с высокими наградами, желаем им еще больших творческих свершений.

Планы и творческие проекты…

Несмотря на то, что театр закрыт, работа над идеями творческих проектов не останавливается, потому что мы все с нетерпением ждем открытия и хотим порадовать нашего зрителя новыми постановками. Весь этот период главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский не прекращал трудиться. Уже практически готов сценарий для документального спектакля, посвященного 44-дневной Отечественной войне. Как только получим разрешение от Оперативного штаба на возобновление работы, то сразу начнем репетировать. Также мы обязательно должны закончить работу по произведению выдающегося драматурга Максуда Ибрагимбекова "Приходила женщина в черном". В карантинный период Александр Шаровский проводил репетиции в онлайн-формате. Однако, безусловно, требуется репетиция на сцене.

Режиссер, народная артистка Ирана Тагизаде тоже проводила репетиции онлайн, вместе с актерами она разбирала их роли, вносила коррективы, проводила анализ будущих спектаклей. За период карантина наши режиссеры нашли много интересного материала – это яркие, увлекательные пьесы, которые, мы уверены, будут приняты зрителями с особым интересом.

Планов, идей, творческих задач у театра очень много, весь коллектив воодушевлен предстоящей работой.

А еще, как и обещал главный режиссер Александр Шаровский, мы обязательно отметим 100-летие родного театра. Такую дату нельзя пропустить. Как вы знаете, до пандемии шла активная подготовка к торжественному мероприятию. Как только это будет возможно, мы обязательно отметим юбилей, на который пригласим наших друзей – зарубежных коллег. Это будет вечер, полный сюрпризов, теплых поздравлений и признаний в любви к Бакинской русдраме. Повторюсь, планов много, ждем только разрешения от Оперативного штаба.

В карантинный период мы также не прекращали работу по налаживанию и расширению связей с ведущими зарубежными театрами. Ведем переговоры с российскими театрами, в числе которых театр Образцова, Малый театр и другие, и мы ждем их на гастроли в Баку.

В будущем году у нас должны быть гастроли по городам России. Планируется турне в Астрахань, Волгоград, Москву, Санкт-Петербург. Гастрольный тур будет посвящен вековому юбилею театра.

Зрители ждут…

Не только актеры скучают по театру, но и зрители тоскую по нему, и с каждым днем это ощущается все острее и острее. За тот период, что мы вынуждено закрыты, на наш электронный адрес и страницы в социальных сетях приходит огромное количество писем, обращений, в которых зрители выражают свое восхищение нашими актерами, вспоминают репертуарные спектакли, признаются, что с нетерпением ждут похода в театр.

Зрители скучают по непередаваемой атмосфере, таинству, царящему здесь. Да, карантин научил нас всех находить новые решения - спектакли можно смотреть онлайн в любой точке мира… Но как можно сравнить поход в театр с сидением у монитора? Чувство, когда театральный занавес открывается и зрителя ждет завораживающее действо, не передать словами.

А наши юные зрители, ведь они тоже привыкли к походам в театр. На спектаклях Бакинской русдрамы выросло не одно поколение, и те, кто детьми приходили к нам 20-30 лет назад, теперь уже приводят в театр своих детей. Безусловно, театр меняет ребенка, вносит вклад в его воспитание. Театр помогает учить детей сопереживать, отличать добро от зла. И в данном случае живое общение юного зрителя с актером на сцене ничто не заменит.

Новая реальность - меры при посещении театра…

Если будет получено разрешение на открытие театров, мы безоговорочно готовы выполнять все необходимые меры и правила карантина. Практически весь коллектив нашего театра прошел вакцинацию. Будем неукоснительно следить за выполнением всех мер предосторожности, а именно: маски, социальная дистанция, наличие у зрителей COVID-паспортов. Наверное, вначале невозможно будет полностью заполнить зрительный зал, но мы и на это согласны, только бы приступить к работе. Кстати, благодаря системе iTicket зрители могут заказывать билеты на наши спектакли онлайн, им необязательно приходить в кассу театра.

Мечта Бакинской русдрамы…

2020 год вписан золотыми буквами в историю Азербайджана – это год нашей Великой Победы. И сегодня культура возвращается в Карабах. В городе Шуша прошли фестиваль "Харыбюльбюль", Дни поэзии Вагифа, один из концертов Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что мечта всех актеров заключается в том, чтобы в Карабахе был проведен и театральный фестиваль.

У коллектива Бакинской русдрамы есть мечта выступить в Карабахе со спектаклем "Мусье Жордан, ученый ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый колдун" по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде, ведь действие пьесы происходит в Карабахе. Мы верим, что в скором времени эта мечта станет реальностью!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против основателей Суперлиги в течение 5 дней
Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против основателей Суперлиги в течение 5 дней
Определилась азербайджанская команда, которая встретится с Неймаром в Катаре (ФОТО)
Определилась азербайджанская команда, которая встретится с Неймаром в Катаре (ФОТО)
&quot;Реал&quot; победил &quot;Валенсию&quot; в игре Ла Лиги
"Реал" победил "Валенсию" в игре Ла Лиги
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ОАО "Азерсу" предупредило об ограничениях в водоснабжении Мингячевира Общество 16:30
Азербайджан незначительно сократил экспорт в Турцию Экономика 16:27
Грузия начнет переговоры по соглашению о свободной торговле с ОАЭ Бизнес 16:25
ОАО «Азерсу» приобретет автошины Тендеры 16:23
В ПАСЕ обсудят последствия Второй Карабахской войны в день годовщины ее начала Политика 16:16
Казахстан и Япония намерены развивать сотрудничество в IT-сфере ИКТ 16:14
Бакинская русдрама раскрыла планы на предстоящий театральный сезон – интервью Культура 16:13
Азербайджан временно ограничил импорт птицеводческой продукции из региона РФ Экономика 16:12
Страны - участницы ж/д коридора БТК ведут совместные работы для запуска проекта на полную мощь (ФОТО) Транспорт 16:09
В Азербайджане продлен срок выдачи субсидий предпринимателям на проценты кредитов в манатах Политика 15:59
Замминистра иностранных дел Ирана прибудет с визитом в Азербайджан Политика 15:54
Минобороны опровергло утверждения о подрыве на мине солдата азербайджанской армии Происшествия 15:51
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к участникам движения в связи с открытием школ Общество 15:50
В Милли Меджлисе Азербайджана будут проведены слушания в связи с преступлениями Армении Политика 15:34
В Баку ограничат движение транспорта на одной из улиц Общество 15:30
Visa помогла в диджитализации 16 миллионам малых и средних предприятий на пути к цели компании предоставить цифровые возможности 50 млн МСБ Экономика 15:24
Построен тоннель, который соединит две станции метро в Баку (ФОТО) Общество 15:19
Многомиллионная аудитория США, Европы и Азии восхитилась коллекциями азербайджанского дизайнера (ВИДЕО) Стиль 15:19
Власти США в ближайшее время могут одобрить препарат Pfizer для вакцинации детей США 15:17
Объем сделок на Узбекской бирже увеличился вдвое Бизнес 15:13
Проведены многочисленные встречи с руководителями всех политических партий Азербайджана – Адалят Велиев Политика 15:13
Уровень безработицы в России в 2022-2024 годах будет удерживаться на уровне 4,6% Россия 15:12
Саудовские силы ПВО уничтожили второй запущенный йеменскими мятежниками беспилотник Арабские страны 15:10
В импортированном из Ирана в Азербайджан картофеле выявлен карантинный вредитель Экономика 14:59
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 21 объект госсобственности Бизнес 14:53
Названа территория в Баку, где построят еще одну станцию метро Общество 14:47
В Грузии выявлены 2 470 новых случаев заражения коронавирусом Грузия 14:46
В Баку началось строительство новой станции метро Общество 14:42
Центры “DOST” будут принимать обращения о нарушениях трудового законодательства Политика 14:38
В Азербайджане началось издание учебников по профобразованию на 2021-22 учебный год Общество 14:27
Во время армянской оккупации были разграблены минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана - замминистра Общество 14:13
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер Тендеры 14:10
Уроки в бакинской школе-лицее будут проводиться в две смены - Управление образования Общество 14:01
Человек. Судьба. Жизнь... – азербайджанские режиссеры на Международном форуме стран СНГ Культура 13:55
В Азербайджане напомнили родителям об ответственности за образование детей, не посещающих школу Общество 13:53
Таджикистан заинтересован в присоединении к региональным коридорам и транспортным проектам – Эмомали Рахмон Таджикистан 13:47
Узбекнефтегаз реализует инвестиционные проекты по увеличению добычи газа Энергетика 13:42
Госслужба автотранспорта Азербайджана предупредила водителей автобусов, не прошедших вакцинацию Общество 13:40
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину Политика 13:37
В Баку в приложении Uber Azerbaijan запустилась услуга Delivery (ФОТО) Общество 13:31
Ежедневный объем транспортировки газа по TAP увеличился в 5 раз Энергетика 13:30
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового здания Бакинского Европейского лицея (ФОТО) Политика 13:29
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в средней школе №307 Сабунчинского района Баку (ФОТО) Политика 13:22
Азербайджан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном индексе 2021 года - Агентство интеллектуальной собственности Экономика 13:20
Банки Азербайджана сократили покупку валюты почти на 20% Финансы 13:18
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в полной средней школе номер 71 Сабунчинского района (ФОТО) Политика 13:09
В Испании расследуют как теракт наезд машины на террасу бара в Мурсии Европа 12:59
Реализуемые с ЕБРР проекты важны с точки зрения внедрения передового опыта в Азербайджане - министр Финансы 12:59
В России впервые с 26 августа зарегистрировали более 800 смертей из-за COVID-19 за сутки Россия 12:57
Казахстан перейдет на собственный телефонный код Казахстан 12:57
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 12:52
Президент Ильхам Алиев принял председателя и исполнительного директора группы компаний DP World Политика 12:50
В Азербайджане утверждены новые госстандарты на все виды цемента Экономика 12:38
Туркменистан и Узбекистан обсудят приграничное сотрудничество Туркменистан 12:32
Экспорт азербайджанского газа в Грузию превысил 2 млрд кубометров Энергетика 12:28
В Азербайджане вырос суммарный объем производства табачной и алкогольной продукции Бизнес 12:26
В минобразования Азербайджана назвали тему первого урока в школах в новом учебном году Общество 12:25
Уничтоженные армянами памятники природы Азербайджана восстановлению не подлежат – минэкологии Общество 12:21
В новом учебном году в школы Азербайджана пойдут около 1,6 млн человек Общество 12:18
Стоимость суверенных облигаций Грузии возросла Бизнес 12:11
Азербайджан экспортировал в Италию более 3 млрд кубометров газа Энергетика 12:08
Казахстан возобновит авиасообщение с Азербайджаном Экономика 12:02
МВД Азербайджана анонсировало рейды по проверке наличия COVID-паспортов у таксистов Общество 12:02
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 21 сентября Узбекистан 12:01
В новом учебном году в школах Баку будут учиться свыше 471 тыс. человек Общество 11:59
Азербайджанский исполнитель поддержал участницу российского телепроекта "Ты супер!" (ФОТО) Звёздный мир 11:48
Истребители ВВС Турции и Азербайджана совершили приветственный полет над Босфором (ФОТО) Политика 11:37
За период оккупации азербайджанских земель армяне совершили умышленные поджоги на территории в 100 га – минэкологии Общество 11:36
Авиакомпаниям России разрешили запустить новые рейсы в Баку Транспорт 11:27
Бухарский НПЗ Узбекистана начал производство бензина АИ-98 Энергетика 11:26
В ЕС заявили, что могут пересмотреть отношения с США после сделки с Австралией Европа 11:21
ГПЗ в Казахстане приобретет трубы Тендеры 11:20
Названо число выданных в Грузии льготных ипотечных кредитов Финансы 11:20
Развитие животноводства на освобожденных землях обусловит снижение цен на мясомолочную продукцию в Азербайджане – депутат Экономика 11:17
В Узбекистане началось серийное производство LADA Бизнес 11:13
Казахстан рассматривает возможность увеличения поставок зерна в Китай Бизнес 11:04
Казахстан заинтересован в привлечении азербайджанских инвестиций в проекты в сфере ВИЭ - министерство Энергетика 11:02
Азербайджанские компании примут участие в аукционах в Казахстане по ВИЭ - министерство Энергетика 11:01
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 10:59
В Казахстане выполнено около 95% уборочных работ - премьер-министр Казахстан 10:56
В Азербайджане сократился объем выданных сектору транспорта и связи кредитов Финансы 10:52
В Туркменистане создан Оргкомитет по проведению конференции по вопросам политики мира и доверия Туркменистан 10:44
Президент Туркменистана создал Оргкомитет по проведению 15-го Саммита ОЭС Туркменистан 10:43
В Туркменистане создан Оргкомитет по проведению VI Каспийского Саммита Туркменистан 10:43
Назван объем переработанного в Грузии винограда Бизнес 10:16
В Агдаме возбуждено уголовное дело в связи с подрывом на мине мирного жителя Происшествия 10:16
В Баку прошла церемония в связи с завершением совместных учений спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:06
Туркменский консорциум закупит запчасти для насосов Тендеры 09:45
Нефть дорожает на торгах Энергетика 09:38
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с действиями Армении Политика 09:38
Турецкий порт Гемлик принял свыше 2 тыс. судов Турция 09:30
В Казахстане представлено три инвестпроекта в сфере электроэнергетики Энергетика 09:03
Байден и Гутерриш обсудили на встрече пандемию, климат и предотвращение конфликтов В мире 08:54
Испанский суд обязал УЕФА отменить санкции против основателей Суперлиги в течение 5 дней Спорт 08:42
Иран и МАГАТЭ сделали упор на установление отношений, основанных на уважении и добросовестности Иран 08:14
Цены на газ в Европе не будут бесконечно оставаться высокими - Eurogas Энергетика 08:12
ЦИК России обнародовал результаты выборов в Госдуму после обработки 100% голосов Россия 07:54
Азербайджан сократил импорт лекарственных препаратов из Грузии Бизнес 07:25
В Казахстане выявлено 2 093 заболевших коронавирусом Казахстан 07:21
Либеральная партия Трюдо побеждает на парламентских выборах в Канаде Другие страны 07:07
Все новости