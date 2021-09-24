Музыка эпохи барокко в Баку – проникновенное исполнение и восторг публики (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся прекрасный концерт под названием "Üzeyir sənətinin gənclik sədaları", сообщает Trend Life.

Вечер, гостями которого стали ценители вокального искусства, прошел в рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли.

В программе выступили заслуженный артист Азербайджана, педагог Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) Ильхам Назаров и его студенты – Субхан Рустамов, Гюнель Биннетли, Аделин Озтюрк, Тофиг Зейналов, Кянан Рахманзаде. Концертмейстер программы – лауреат международных конкурсов Илаха Исмаилова.

Перед концертом молодые вокалисты немного волновались, но заслуженный артист Ильхам Назаров, как мудрый наставник, смог найти правильные слова, и студенты БМА вышли на сцену легко и уверенно.

Репертуар концерта был достаточно обширен – от эпохи барокко до современного периода. Среди прозвучавших произведений были сочинения Алессандро Страделы, Кристофа Виллибальд фон Глюка, Вольфганга Амадея Моцарта, Петра Чайковского, Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса, Муслима Магомаева и других.

Артистизм и прекрасные бархатные голоса молодых певцов словно обволакивали слушателей и уносили вслед за мелодией.

Конечно, публика ждала выхода на сцену самого Ильхама Назарова. Заслуженный артист давно завоевал любовь и уважение меломанов. Каждое его появление на сцене вызывает восторг. Ильхам Назаров – певец, которого всегда слушаешь, затаив дыхание.

Безусловно, жемчужиной вечера стало исполнение Ильхамом Назаровым и его студентами песни Муслима Магомаева "Азербайджан". Глубокое, проникновенное исполнение вызвало восторг и овации публики.

Фото и видео – Кямран Багиров

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)