За пять дней в рамках Бакинской международной книжной выставки пройдет около 150 мероприятий (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, которая стартует шестого октября в Экспо-центре, состоится до 150 мероприятий в различных форматах. Об этом, как сообщает Trend Life, сказал на пресс-конференции во вторник, посвященной выставке, заведующий отделом министерства по вопросам книгооборота и работы с издательствами Акиф Марифли.

Он отметил, что посетителей выставки ждет много интересного, в том числе встречи с писателями.

"Большое внимание мы уделили автограф-сессиям, встречам с известными писателями. Будет проведено много мероприятий и для детей. Так, в исполнении коллектива Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига состоится показ спектакля по мотивам произведений Низами Гянджеви, пройдут вечера сказок и т.д", - добавил Акиф Марифли.

Исполнительный директор Caspian Event Organisers Бахруз Хидаятзаде отметил, что мероприятия в рамках Бакинской международной книжной выставки-ярмарки будут отвечать интересам читателей разных возрастов.

"Для нас организация книжной выставки - большое удовольствие. Мероприятие будет интересным, разносторонним и динамичным. Уверены, что всем книголюбам оно понравится. В рамках выставки читатели всех возрастов найдут мероприятия и книги по своим интересам", - подчеркнул Хидаятзаде.

Было отмечено, что на выставке будут представлены издания, посвященные славной победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Напомним, что VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка пройдет при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года. Она впервые будет проходить в Бакинском Экспо-центре (Bakı Ekspo Mərkəzi).

Основная цель выставки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране. Мероприятие посвящено 880-летию выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви.

Для посетителей выставки каждые 30 минут от станции метро "Кероглу" и каждый час - от станции метро "Эльмляр Академиясы" будут отправляться автобусы в направлении Бакинского Экспо-центра.

На сайте книжной выставки-ярмарки можно подробно ознакомиться с программой всех предусмотренных мероприятий.

(Автор: Джани Бабаева)