Что связало Шерлока Холмса и Низами Гянджеви, или почему в аду повеяло прохладой (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Костюмированными представлениями, презентациями новых книг и встреч с известными писателями ознаменовался очередной день VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021), сообщает Trend Life.

В костюмированном представлении были показаны образы классиков - Низами Гянджеви, Мухаммед Физули, Хуршидбану Натаван и других, а также героев произведений Шерлока Холмса, Доктора Ватсона, Карлсона и т.д. Гостям был представлен детский кукольный театр, народные танцы Азербайджана, Индонезии и Колумбии.

Особенно интересной стала презентация одного из последних романов видного кинодраматурга и кинорежиссера, лауреата Госпремии и кавалера государственных орденов, народного писателя Азербайджана Максуда Ибрагимбекова (1935 - 2016) "В аду повеяло прохладой". В произведении автор отобразил несколько десятилетий ХХ века. Герой романа проходит через войну, лагерь военнопленных, французский партизанский отряд, советский лагерь, но все же выживает и встречает свою любовь… Судьба целой страны показана через призму судьбы одного человека.

Центр творчества Максуда Ибрагимбекова под руководством Анны Ибрагимбековой провел презентацию в виде театрализованного и музыкального представления с участием народного артиста Фуада Османова, заслуженного артиста Эльшана Рустамова, актрисы Аси Атакишиевой, тариста Исмаила Зульфугарова и скрипачки Гамар Мамедовой. Режиссер – народный артист Вагиф Асадов.

Русский дом в Баку (РИКЦ) представил концертную программу с участием лауреатов международных конкурсов, воспитанников Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эмиля Исмаилова и Теймура Кязымова, которые исполнили песни "Азербайджан", "Город мой Баку", "Синяя вечность" на русском и азербайджанском языках. На стенде представлены книги от Президентской библиотеки Российской Федерации и партнера издательства "Альпина Паблишер", а также информация о "Татарском книжном издательстве" и электронной библиотеки "ЛитРес". Гостям стенда демонстрируются интереснейшие собрания книг русской классики, учебные пособия, русские народные сказки, фольклорные произведения, книги в жанре фэнтэзи и фантастика современных писателей.

Гости также могли принять участие в презентации книг – детских писателей Чинары Кочарли "44 Gün Qarabağda" (44 дня в Карабахе) и Ирады Меликовой "Azərbaycanda yaşayan xalqların əfsanə, rəvayət və nağılları" (Легенды, предания и сказки народов Азербайджана), писателей Ахмеда Гашамоглу "Ömrün uğurlu bünövrəsi" (Успешный фундамент жизни), Эльдара Керимова "Təslim olma" (Не сдавайся) и "Az-Öz hekayələr" (Собрание историй), Рустама Бехруди "Mükəmməl yalan" (Идеальная ложь), Алисы Ниджата "Keçmişlə köçənlər" (Переселившиеся в прошлое), Саиды Миризаде "Keçmişə səyahət" (Путешествие в прошлое), Надира Исрафилова "Bir müəllimin xatirələri" (Воспоминания одного учителя) и т.д.

Прошли автограф-сессии книг Ханым Исмаилгызы, Гюльзар Исаевой и Эльбруса Кельбиева, а также творческие встречи с детективным писателем Эльханом Эльатлы и турецким исследователем Синаном Джаханом. В рамках "Müasir şeir saatı" (Время современной поэзии) выступили Аднан Озер (Турция), Нигяр Гасанзаде и Сайман Аруз, а проекта Хаяла Рзы "Günlərdən şeir" – секретарь Союза писателей Азербайджана Рашад Меджид, поэты Шахрияр Дель Гарани, Фарид Гусейн и Рамиль Ахмед.

Специальная презентация была посвящена людям с ограниченными физическими возможностями, была представлена книга детского писателя Орхана Адыгезала "Əngəlsiz arzular" (Мечты без границ), прошли дискуссии по теме "Инклюзия, психология и литература". Знаток Муршуд Исмаилзаде увлек гостей интеллектуальной игрой и представил занимательную книгу "Əjdaha qardaşlığı, Şirvanşahların xəzinəsi" (Братство драконов, сокровища Ширваншахов).



VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка - крупнейшая в регионе, проходит при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года. В ней участвуют представители 12 зарубежных стран. Среди участников мероприятия около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. В выставке участвуют издательства, полиграфические предприятия, книжные магазины, библиотеки и культурные центры из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Франции, Индонезии, Ирана, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Узбекистана, России и Турции. В рамках выставки будет проведено до 150 мероприятий в различных форматах. Основная цель выставки-ярмарки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)