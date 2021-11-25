Большое сердце Имрана Гасымова… На дальних берегах… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Свыше 40 лет он трудился на литературном поприще и оставил после себя огромное количество произведений, по многим из которых были сняты фильмы. Лейтмотивом всего его творчества был подвиг земляков, подвиг трудовых людей. Среди его пьес "Заря над Каспием", "На дальних берегах", "Зачем ты живешь?", "Море любит отважных" и многие другие, а фильмов - "Её большое сердце", "Настоящий друг", "Человек бросает якорь", "На дальних берегах" (совместно с Гасаном Сеидбейли), "Наша улица" и т.д. Сегодня исполняется 103 года со дня рождения известного писателя, драматурга и сценариста, обладателя государственных орденов СССР и лауреата Госпремии, заслуженного деятеля искусств, народного писателя Азербайджанской ССР Имрана Гасымова.

Trend Life представляет читателям интересные факты из жизни Имрана Гасымова.

Загадочная смерть предка, которого тоже звали Имраном Гасымовым

Имран Гасымов родился 25 ноября 1918 года в Баку в интеллигентной семье. Его дед, Гаджи Гасымов, был одним из первых азербайджанских инженеров, получивших высшее образование в Санкт-Петербурге. Он назвал внука в честь своего брата - Имрана Гасымова, незаурядной личности, мецената, человека образованного, который владел русским и французским языками, любил искусство и был заядлым театралом. Вместе с Узеиром Гаджибейли, Гусейнгулу Сарабским, Аббасом Мирзой Шарифзаде он участвовал в создании и развитии Азербайджанского национального музыкального театра. Более того, он был одним из первых азербайджанских актеров и выступал под псевдонимом "Кенгерлинский". Принимал самое деятельное участие в подготовке первой азербайджанской оперы - "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли и исполнял в ней арию Нофеля.

Гаджи Гасымов и его братья Али и Имран были известными строителями в Баку, воплощавшими в жизнь великолепные проекты архитекторов в начале ХХ в. Множество красивейших зданий, среди которых Дворец Мухтарова (ныне Дворец Счастья), Исмаилие (ныне здание Президиума Академии наук Азербайджана), все дома на Николаевской (ныне Истиглалият) и Телефонной (ныне 28 Мая) и других улицах города считаются архитектурным наследием столицы.

Загадочная история связана с Дворцом Мухтарова, который был построен в 1911-1912 годах (проект Иосифа Плошко) на средства нефтепромышленника, мецената Муртузы Мухтарова в честь любимой супруги Лизы.

Гибель Имрана Гасымова произошла при загадочных обстоятельствах 20 января 1912 года: во время установки на верхних ярусах дворца знаменитой скульптуры рыцаря, которая и сейчас там красуется, он сорвался вниз. Его, можно сказать, "увлек" вниз сам рыцарь. Скульптуру восстановили и вернули обратно, а Имран Гасымов погиб. Близкие рассказывали, что накануне ему приснился сон, будто рыцарь упал, и утром он уже самолично руководил работами на здании, чтобы предотвратить это, но произошла трагедия…

На дальних берегах…

Имран еще в школьные годы начал посещать различные литературные кружки, после школы поступил на филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне БГУ).

В 1938 году учился на Высших курсах киносценаристов в Москве. После окончания курсов работал некоторое время в Москве. Вернувшись в Баку, работал первым заместителем министра кинематографии Азербайджанской ССР, главным редактором журнала “Литературный Азербайджан”, в 1975-1981 годах являлся первым секретарем правления Союза писателей Азербайджанской ССР. Был депутатом Верховного Совета СССР 9-10-го созывов.

Имран Гасымов был не только талантливым писателем и сценаристом, отличным организатором, но и отличался высокими человеческими качествами, старался помочь не только писателям, но и всем людям вокруг. У него было большое сердце! Перу Имрана Гасымова принадлежит очень много пьес и повестей. Начиная с первой его пьесы "Арзу", поставленной в 1938 году на сцене театра, и вплоть до конца дней главной для него оставалась тема простых людей, рабочего класса, нефтяников. Это было воплощено в таких работах, как "Новый горизонт", "Мечта", "Заря над Каспием", "Море любит отважных", "Человек бросает якорь", "Годы идут" и др., в созданных совместно с известным режиссером Романом Карменом фильмах "Повесть о нефтяниках Каспия" и "Покорители моря", вошедших в золотой фонд мирового кинематографа.

А самой знаменитой работой стало произведение "На дальних берегах". По сценарию в соавторстве с Гасаном Сеидбейли режиссер Тофиг Тагизаде в 1958 году снял фильм о легендарном азербайджанском разведчике Мехти Гусейнзаде (Михайло), прославившемся дерзкими операциями против немецко-итальянских фашистов. Этот фильм стал культовым и входит в золотой фонд национального кино, он по сей день популярен среди зрителей, а фразы из картины ушли в народ.

Среди трогательных и романтичных фильмов, снятых по произведениям Имрана Гасымова – "Наша улица", "Настоящий друг", "Ее большое сердце" и другие.

Имран Гасымов, к сожалению, рано ушел из жизни – 20 апреля 1981 года, в возрасте всего 62 лет, оставив после себя большое творческое наследие... Имран Гасымов был продолжателем творческих традиций своих дедов, а сегодня продолжателем этих традиций является его внук Мурад Адыгезалзаде – лауреат международных конкурсов, пианист, композитор, народный артист Азербайджана, директор Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Его большое сердце…

Секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев не был лично знаком с Имраном Гасымовым, но много был наслышан об этой личности: "Мне рассказывали, что годы, когда он руководил Союзом писателей Азербайджана, были самыми незабываемыми. Все до сих пор помнят эти дни. Имран Гасымов всегда помогал нашим писателям, много чего делал для журнала "Литературный Азербайджан". Многие говорят, что его дух и сейчас витает в Союзе писателей и оберегает всех нас. И при жизни он был таким же. Все время старался помочь не только писателям, но и всем людям, которые к нему приходили. Имран Гасымов был выдающимся писателем, а самое главное - хорошим человеком. Он внес большой вклад в азербайджанскую культуру, нашу литературу, обогатил ее своими произведениями, которые мы читаем до сих пор. Среди его произведений мне больше всего нравится не только названием, но и содержанием его книга "Мы так недолго живем". Кроме того, незабываемо его легендарное произведение "На дальних берегах".

Заслуженный деятель искусств Азербайджана, кинорежиссер Зия Шихлинский - автор фильма об Имране Гасымове "Его большое сердце",в который вошли воспоминания писателей Чингиза Айтматова, Олжаса Сулейменова, художника Таира Салахова, композитора Хайяма Мирзазаде: "В 1947 году был снят очень известный фильм Бориса Барнета "Подвиг разведчика" с Павлом Кадочниковым в главной роли. После этого долгое время не было картин такого уровня. И лишь в 1958 году вышел фильм "На дальних берегах" о разведчике, партизане. И он имел огромный успех, причем не только в Азербайджане, не только в Советском Союзе. Его отмечали всякий раз, когда мы возили кино за границу, как в Европу, так и в страны Ближнего и Дальнего Востока. Картина получилась, ведь действительно у Имрана Ашумовича чувство патриотизма было очень сильно развито…Патриотизм, гражданственность, гуманизм, героизм, трудовой подвиг. Все это Имран Гасымов воспевал в своих произведениях. Имран Гасымов – это "азербайджанский Эренбург". Потому что он коснулся, причем не слегка, а по большому счету, и драматургии, и беллетристики, и как драматург, то есть сценарист. Он был очень достойным творческим человеком, одним из лучших руководителей Союза писателей Азербайджана, умел разговаривать с людьми, выслушать их, и главное – помочь".

Народный писатель, драматург, сценарист Натиг Расулзаде рассказал, что несмотря на то, что в годы знакомства с Имраном Гасымовым разница в возрасте между ними была в тридцать лет, он считал Имрана Гасымова одним из своих лучших друзей: "Писатель прошел нелегкий жизненный путь, но это не помешало ему остаться чутким, добрым человеком. Для него всегда на первом месте были престиж и слава родной литературы, поэтому он делал все возможное для творческого самоутверждения молодых писателей, помогал им. Никогда не забуду того, что он для меня сделал. Как всем известно, в советское время существовала цензура, поэтому меня часто "били" из-за моих произведений. Честно говоря, я даже подумывал покинуть страну. Имран Ашумович меня буквально спас от всего этого, поэтому всегда с особой теплотой буду вспоминать о нем".

(Автор: Вугар Иманов)