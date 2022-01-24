"Легенда Каспия" в Баку – о любви на фоне противостояния

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 30 января состоится премьера балета "Легенда Каспия" талантливого композитора Лалы Джафаровой. Она же является и автором либретто, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Балет "Легенда Каспия" повествует о борьбе двух правителей за завоевание новых прикаспийских земель и о любви молодых людей на фоне этого противостояния.

Балетмейстером - постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана, президентская стипендиатка Камилла Гусейнова. В спектакле примут участие ведущие солисты балетной труппы театра - заслуженные артисты Анар Микаилов, Макар Ферштандт, а также солисты Аян Эйвазова, Сеймур Гадиев, Ислам Мамедов и другие.

Художник-постановщик - заслуженный работник культуры Техран Бабаев. Спектаклем будет дирижировать лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

Лала Джафарова - член Союза композиторов Азербайджана, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный учитель, автор симфонии, двух концертов для фортепиано и симфонического оркестра, симфонических сюит, камерных, инструментальных и джазовых произведений, музыки к фильмам, маршей, песен. Ее произведения звучали в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Узеира Гаджибейли в исполнении симфонического оркестра и хоровой капеллы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)