Волшебный юбилей Натига Фарзалиева: Дело не в росте человека, а в его желании (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня популярный актер театра и кино Натиг Фарзалиев отмечает 60-летний юбилей, сообщает Trend Life.

В честь этого знаменательного события и 40-летия творческой деятельности в Бакинском детском и молодёжном театре Главного управления культуры города Баку был показан музыкальный спектакль "Волшебная флейта ", поставленный заслуженным артистом Интигамом Султаном по мотивам одноименной азербайджанской народной сказке. Юбиляр сыграл в этом спектакле роль падишаха. втреченный овациями зрителей.

Натиг Фарзалиев родился 1 февраля 1962 года в Евлахе. Выпускник культурно-просветительского факультета Институт искусства имени М.А. Алиева (ныне Государственный университет культуры и иcкусств). C 1981 года служит в Государственном театра юного зрителя.

Натик Фарзалиев - очень разноплановый актер, он известен не только ролями в театре и кино, но и работой на телевидении. Невысокого роста актер своим трудом доказал свое место на профессиональной сцене.

"Мне говорили, что "из тебя актер не выйдет", но я очень много работал над собою и сумел доказать, что "мал да удал". Дело не в росте человека, а в его желании добиться поставленной цели", - говорит актер.

На протяжении творческой деятельности Натиг Фарзалиев, играющий в основном комические роли, талантливо создал различные характерные образы как в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков, так и в современных сценических произведениях. Умение актера найти черты, соответствующие характеру и укладу жизни каждого персонажа, свидетельствует о его профессионализме.

От имени АМИ Trend поздравляем Натига Фарзалиева с юбилеем и желаем дальнейших творческих успехов

(Автор: Вугар Иманов)