Музыка в окружении книг – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялся концерт участников проекта Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life.

Мероприятие было приурочено ко Дню молодежи Азербайджана. На концерте выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов: скрипачи Сура Руфат и Сария Насибова, пианисты Али Велиев, Фатима Алиева, Нурай Гулиева, Зюмрюд Ализаде, Мехин Залыева, Севиндж Агаева и Сара Мустафаева, исполнительницы на каноне Севда Джабраилова и Зильхиджа Исмаилова, исполнительница на флейте Рахиля Назарова, вокалисты Талех Расулов и Теймур Казымов.

Были представлены музыкальные номера в сопровождении квартета Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева и заслуженной артистки, пианистки Наргиз Алиевой.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов – Арифа Меликова, Ференца Листа, Закира Багирова, Фридерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Рольфа Ловланда, Вафы Багирзаде, Астора Пьяццоллы, Александра Зажицкого, Вольфганга Амадея Моцарта, продекламированы стихотворения азербайджанских поэтов.

Участники проекта впервые выступали в зале Бакинского книжного центра, и, по их признаю, исполнять музыку великих композиторов в пространстве, окруженном книгами очень интересно.

"Здесь камерная обстановка. Царящая атмосфера заставляет задуматься о своем творчестве, музыкальных сочинениях, написанных столетия назад, осознать величие таланта их авторов", - отметили музыканты.

Напомним, что автор идеи проекта "Gənclərə dəstək" – директор филармонии, народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде, координатор – музыковед Айла Керимова-Закария. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Главная цель проекта - выявление и поддержка молодых талантов в стране, сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства, формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. Программы проекта, которые традиционно проходят несколько раз в месяц, охватывают сферы классического искусства, хоровой музыки, мугама, джаза и эстрады.

(Автор: Джани Бабаева)