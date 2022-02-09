Азербайджанская семейная чета завоевала "Русский Кубок-2022" среди профессионалов (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные азербайджанские танцоры, семейная чета Эльдар Джафаров и Анна Сажина вновь добились успеха на международной арене, завоевав гран-при среди профессионалов международного турнира

"Русский Кубок-2022", сообщает Trend Life.

Как известно, в декабре 2019 года они стали победителями Чемпионата мира по бальным танцам в стиле шоу среди профессионалов WDC World Championship Professional Ballroom Showdance в Австрии. И после периода пандемии вновь вышли на паркет и стали чемпионами.

Заслуженные мастера спорта международного класса Эльдар Джафаров и Анна Сажина являются основателями Профессионального танцевального союза в Азербайджане (AzDC). С 2005 года представляют страну на спортивной танцевальной арене и являются первой парой из Азербайджана, вошедшей в мировую танцевальную элиту. В их коллекции – неоднократные победы на различных соревнованиях в Азербайджане и России, они трехкратные чемпионы мира среди любителей, обладатели титулов чемпионов мира и чемпионов Европы по десяти танцам среди профессионалов, победители и призеры ряда международных танцевальных турниров. Интересно, что в 2008 году Эльдар сделал предложение Анне на Танцевальном Евровидении в Глазго (Шотландия) в прямом эфире. В 2014 году они отпраздновали свадьбу в Баку и Вероне, а в сентябре 2018 года у них родился сын Роман.

(Автор: Вугар Иманов)