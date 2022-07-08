Азербайджанский ковер и тандыр-чурек для стран СНГ и Европы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский художник Эльдар Бабазаде приглашен принять участие в ХVII Международном арт-симпозиуме по современному искусству на тему "Симфония труда", сообщил Trend Life мастер кисти.

Международный симпозиум проведет с 11 по 20 июля Елабужский государственный музей-заповедник (Республика Татарстан, Россия). Его тематика включает в себя художественную интерпретацию национальных традиций разных народов мира сквозь призму творчества художников, проживающих в разных странах.

Участниками симпозиума в этом году станут художники из стран СНГ, Болгарии, Сербии, Греции и др.

"В ходе симпозиума "Симфония труда" состоится воркшоп, в рамках которого я планирую написать картину, посвященную нефтяной отрасли и труду нефтяников. Также на международном мероприятии я представлю еще две картины, написанные ранее. Эти работы отражают заданную тему труда. На одной из них изображена мастерица, ткущая ковер, а на другой – женщина, которая печет хлеб в тандыре. Эти полотна не только связаны с темой труда, но и демонстрируют национальное достояние азербайджанского народа – ковер и древнюю традицию выпечки хлеба в тандыре", - сказал Trend Life Эльдар Бабазаде.

Интересным моментом является то, что на выставке Эльдар Бабазаде представит свои картины в азербайджанском национальном костюме.

Отметим, что его полотна отличаются яркими, насыщенными красками и нарисованы с большим мастерством, присущим тем художникам, чей творческий путь отмечен не только природным талантом, но и вечным творческим поиском. Художник утверждает, что создать картину без эмоций и переживаний невозможно, так как в нее нужно вложить все чувства.

Эльдар Бабазаде родился в семье художников. Окончил Художественное училище и художественно-графический факультет Азербайджанского государственного педагогического университета, с 1997 года является членом Союза художников Азербайджана. Работы мастера настолько интересны и необычны, что при первом знакомстве сразу поражают своей мощной энергетикой.

Эльдар Бабазаде постоянно участвует в республиканских выставках и экспозициях, организованных за рубежом. Яркие полотна художника экспонировались на выставках в Турции, Иране, Германии, Швеции, Грузии, Кыргызстане.