Международный центр мугама посвятил проект одной из первых женщин-пианисток Азербайджана Хадидже Гаибовой

БАКУ /Trend Life/ - Очередное мероприятие проекта "Круглый стол" Международного центра мугама, затрагивающего научно-теоретические аспекты мугамного и музыкального искусства Азербайджана, посвящено первой женщине-пианистке страны Хадидже Гаибовой, сообщает Trend Life. Автор идеи проекта - директор МЦМ, yародный артист Мурад Гусейнов, координатор - доктор философии, исследователь Гюльгусейн Кязымлы.

Хадиджа Гаибова родилась 24 мая 1893 года в Тбилиси в семье Осман бека Муфтизаде, представителя местного духовенства, и Зулейхи ханум из известного рода Терегуловых. Отец мечтал дать дочери прекрасное образование. Поэтому, используя все свои возможности, добился поступления дочери в Женскую гимназию Св. Нины. Здесь Хадиджа получила среднее образование и параллельно брала уроки фортепиано.

В 1911 году, после окончания гимназии, 18-летняя Хадиджа вышла замуж за инженера Надира Гаибова, сына муфтия Кавказа Гусейна-эфенди Гаибова, который также является инициатором открытия Азербайджанского отделения известной на всем Кавказе Горийской учительской семинарии. В последующие годы Гаибова преподавала в местной русско-мусульманской школе для женщин.

В 1919 году семья Гаибовых переехала в Баку, где годом позже Хадиджа Гаибова внесла вклад в основание Азербайджанской государственной консерватории. После советизации она возглавила отдел восточной музыки в Наркомате просвещения Азербайджанской ССР. В эти годы вела уроки музыки и актёрского мастерства при женских просветительских курсах. В 1927-1931 годах училась на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории. Хадиджа Гаибова получает известность как первая исполнительница мугама на фортепиано. Её активная общественная деятельность не осталась без внимания со стороны советских правоохранительных органов. В 1933 году Гаибова была арестована и помещена в тюрьму по обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении идей тюркизма. Она была освобождена через три месяца, и обвинения с неё были сняты.

В 1934 году она вошла в исследовательский состав Азербайджанской государственной консерватории по изучению музыкального наследия Азербайджана. Здесь она занимается сбором народных дастанов, песен и мугамов. В своем доме регулярно проводила музыкальные вечера. Среди гостей были государственные деятели, гастролирующие в Баку исполнители, иностранные гости, в частности, ученые, поэты из Турции. В этих музыкальных собраниях также принимали активное участие У.Гаджибейли, Р.Глиэр, Г.Сарабский, Бюльбюль, И.Хикмет и др.

Хадиджа Гаибова, которая считается одной из основательниц Восточной консерватории, за короткое время приобрела известность своими классическими мугамными произведениями на фортепиано. 19 октября 1938 года, обвиненная в связях с турецким консульством и шпионаже, была приговорена к высшей мере наказания - расстрелу, с конфискацией имущества.

На мероприятии, посвященном Хадидже Гаибовой, примут участие ученые, искусствоведы, музыканты, расскажут о жизни и пути в искусстве, а также будет представлена концертная программа. Имя Хадиджи Гаибовой вошло в историю не только как первой исполнительницы мугамов на фортепиано в Азербайджане, но и как репрессированного музыканта.

Вход на мероприятие свободный. Начало 12 июля в 11.00.

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