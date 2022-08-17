Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев на Immling Festival, или Кто исполнил музыку Ниязи в Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюб Гулиев принял участие в одном из престижнейших европейских фестивалей – в фестивале оперного искусства Иммлинг (Immling Festival) в Германии. Об этом сообщил Trend Life сам дирижер.

Данный фестиваль оперного искусства, проводимый ежегодно в одном из самых живописных мест Баварии - Гут-Иммлинге, традиционно собирает звезд оперы, дирижеров и режиссеров со многих стран как Европы, так и из США, стран Латинской Америки, из Китая и Японии.

26-й по счету фестиваль под девизом "Через сердца" прошел с 25 июня по 14 августа. В этом году в рамках фестиваля состоялись премьеры опер "Травиата" Джузеппе Верди и "Норма" Винченцо Беллини, а также концертные программы, посвященные Вольфгангу Амадею Моцарту, вечер итальянской оперы – "O Sole Mio", показы спектаклей солистов Балетной консерватории Санкт Пельтен (Австрия), вечер испанской музыки и показ детского оперного спектакля "Волшебная флейта" Моцарта.

Азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев выступил с Международным фестивальным оркестром Баварии на закрытии фестиваля 14 августа, где под его управлением оркестр, хор и известные оперные певцы из Италии, Турции, Германии, Франции, Австрии, Украины, Чехии, России и Румынии исполнили арии, дуэты и большие ансамбли из опер "Фальстаф", "Аттила", "Макбет", "Сицилийская вечерня", "Бал-маскарад", "Травиата", "Лакме", "Сказки Гофмана" и "Кармен".

Ярким и незабываемым событием концерта стало исполнение Баварским фестивальным оркестром и азербайджанским дирижером знаменитого произведения "Гайтагы" Маэстро Ниязи. Исполнение было приурочено к 110-летию со дня рождения великого дирижера и композитора Ниязи.

В этом году фестивальный оркестр состоял из приглашенных музыкантов из Германии, Австрии, Италии, Румынии, Казахстана и Грузии.

Участие в концертах азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева, артистического директора фестиваля, знаменитого австрийского дирижера Корнелии фон Керсенброк и известных грузинских дирижеров – руководителя Грузинской государственной хоровой капеллы Арчила Ушверидзе и профессора Тбилисской консерватории Михаила Эдишерашвили стало символом дружбы деятелей культуры разных стран мира.

Отметим, что Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета 12-й год подряд в числе постоянных почетных и активных гостей этого фестиваля.

Художественный руководитель фестиваля, знаменитый дирижер Корнелия фон Керссенброк - частый гость в Азербайджане. Оркестр азербайджанского театра неоднократно выступал на премьерных спектаклях этого фестиваля, а последние несколько лет участвовал в гала-концертах, в которых выступали известные оперные певцы из разных стран мира.