Отреставрирован мультфильм "Джыртдан"

БАКУ /Trend Life/ - Отреставрирован мультипликационный фильм "Джыртдан", снятый на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы в 1969 году.

Об этом Trend Life сказал во вторник председатель Ассоциации анимации Азербайджана, основатель и директор Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM Рашид Агамалыев.

"В этом году совместно с министерством культуры и английской компанией Kino Klassika был отреставрирован мультипликационный фильм "Джыртдан", снятый в 1969 году. Данный фильм будет показан на церемонии открытия V Международного фестиваля анимации для детей и взрослых ANIMAFILM, которая состоится 7 сентября в Киноцентре "Низами" в Баку", - подчеркнул Агамалыев.

Отметим, что "Джыртдан" был снят по мотивам азербайджанских народных сказок.