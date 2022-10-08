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На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)

Культура Материалы 8 октября 2022 21:48 (UTC +04:00)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - На восьмой Бакинской международной книжной ярмарке-выставке состоялась презентация книг, посвященных "Году города Шуша", сообщает Trend Life.

Книги Захида Халила “Dəmir yumruq” (Железный кулак), Севиндж Нуругызы “Zəfər nəğməsi. Şuşa” (Песня Победы. Шуша) и Муршуда Исмаилзаде “Zəfəri yaşayanlar, yaşadanlar” (Творящие и живущие Победой) были представлены отделением "3 alma" Издательского дома TEAS Press специально для детей. Писатели ответили на вопросы гостей, провели автограф-сессию.

Baku International Book Fair 2022 организована министерством культуры Азербайджана и проходит в Бакинском экспо центре с 5 по 9 октября. В выставке принимают участие ряд местных и зарубежных издательств и типографий, представители книжных магазинов, проходят творческие встречи с писателями, презентации, семинары, часы поэзии и т.д. Участники выставки-ярмарки могут воспользоваться возможностью продемонстрировать и продать свою полиграфическую продукцию, провести переговоры с местными и иностранными авторами, национальными издательскими и полиграфическими компаниями, а также заключить взаимовыгодные контракты. Цели выставки - пропаганда культуры чтения среди местного населения, создание площадки для встреч писателей и читателей, деловых отношений между писателями и издателями, развитие книжного дела, продвижение современной литературы и авторов путем предоставления информации посетителям выставки, повышение уровня знаний и навыков молодых писателей посредством общения и обмена опытом.

На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
На Baku International Book Fair прошла презентация книг для детей, посвященных "Году города Шуша" (ФОТО)
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