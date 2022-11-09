"Победа" на сцене бакинской русдрамы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна в Баку прошла премьера музыкально-драматической композиции "Победа", сообщает Trend Life.

Постановка "Победа" посвящена второй годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне.

Перед началом показа выступили главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, который отметил, что Победа в 44-дневной Отечественной войне золотыми буквами вписана в историю Азербайджана.

"Убежден, что в истории нашего народа, в истории нашей страны 8 Ноября - самый великий день! Счастье Победы нам подарила доблестная армия Азербайджана под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева", - сказал народный артист.

Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее вниманию зрительской аудитории была представлена музыкально-драматическая композиция "Победа", режиссером-постановщиком которой является Александр Шаровский.

Посредством поэтических и музыкальных произведений на сцене театра была рассказана история длиной в 30 лет… На фоне Шушинской крепости 8 актеров и два музыканта поведали о многолетней печали и тоске азербайджанского народа по Карабаху, о его борьбе за освобождение от оккупации исконных, исторических земель, о наших мужественных молодых ребятах, которые отдали свои жизни во имя целостности Родины…

Герои постановки молодые люди, уроженцы города Шуша - Ляман и Эльшад. Они юны, полны надежд, мечтаний, многим из которых не суждено было сбыться, ведь в их жизнь ворвалась война, оккупанты захватили родной край, где они выросли, провели детство, юность, где мечтали сыграть свадьбу…

Ляман и Эльшаду вместе со своими семьями удалось эвакуироваться из города, но они потеряли связь друг с другом на долгие годы. А встретились спустя 30 лет… И снова война ворвалась в их судьбу… Эльшад уходит на фронт, где в качестве военного врача спасает жизни азербайджанских солдат, вставших на защиту Отчизны. А Ляман ждет и верит, что справедливость непременно восторжествует. И она восторжествовала - Азербайджан добился поставленной цели, восстановил историческую справедливость!

Исполненные стихи и музыкальные композиции, исходившие от сердца, трогали зрителей до глубины души. У всех на глазах были слезы - так искренне играли актеры, так проникновенно были исполнены музыкальные композиции.

Отметим, что над постановкой также работали ассистент режиссера - Рауля Рзаева, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Фёдоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова.

В постановке заняты - актеры Джохар Абдуллаев, Рашад Алияров, Руфат Алиев, Руслан Павлов, Диляра Назарова, Сяма Велиева, Сабина Асим, Самира Рустамова.