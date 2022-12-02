"В мультиперспективе" - YARAT представил выставку работ 17 турецких художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT представило групповую выставку "В мультиперспективе", в которую вошли произведения 17 турецких художников, сообщает Trend Life.

Авторы работ - Сетенай Алпсой, Сельчук Артут, Вахап Авшар, Осман Бозкурт, Ипек Дубен, Ишыл Эгрикавук, Йозеф Э. Амадо, Незакет Экиджи, Джевдет Эрек, Ахмет Рустем Экиджи, Хакан Сорар, Озлем Гюнйол, Мустафа Кунт, Хакан Гюрсойтрак, Али Казма, Серхат Кираз и Сейхун Топуз.

Экспозиция представлена в Центре Современного Искусства YARAT.

С экспозицией выставки ознакомилась основательница Пространства Современного Искусства YARAT, известный художник Аида Махмудова, общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Как рассказала Trend Life главный куратор Пространства Современного Искусства YARAT Фарах Алекперли, большинство работ, экспонируемых на выставке, турецкие художники создали в Азербайджане.

"Стратегия YARAT поддерживает художников не только в нашей стране, но и за ее пределами. Нашим приоритетом также является поддержка художников региона. Турция - братская, очень близкая нам страна, для нас было важным шагом организовать большую групповую выставку работ турецких художников. Основная идея выставки заключается в том, что разные географические, политические, социальные и другие вопросы рассматриваются под различными углами, виденьем, отношением… Важным моментом проекта является то, что большинство работ создано в Азербайджане. В ходе визита художники вдохновлялись ландшафтами, историей, культурой нашей страны. Например, в работах Незакет Экиджи, представляющей перформанс, или совместном проекте Ахмета Рустема Экиджи и Хакана Сорара "Theatrum Mundi" можно увидеть параллели, связанные с Гобустаном", - сказала Алекперли.

Куратор выставки, искусствовед Фырат Арапоглу отметил, что работа над экспозицией "В мультиперспективе" длилась около полутора лет.

""В мультиперспективе" – это групповая выставка работ турецких художников. В нее вошли 14 проектов 17 турецких художников. Название выставки исходит из того, что авторы рассматривают перспективу как метафорическую, многомерную систему. Как вы знаете, в искусстве используются различные пространственные системы изображения. В своих работах авторы затрагивают различные темы, раскрывая, анализируя их с помощью пространственного и перспективного видения", - сказал Арапоглу, добавив, что представленные проекты созданы в различных направлениях искусства – живопись, фотография, видео, инсталляция, скульптура, перформанс.

Отметим, что авторы работ, представленных на выставке – художники разных возрастов, есть и совсем молодые, а также и представители старшего поколения, например самому взрослому автору Ипек Дубен – 81 год.

Выступая на официальном открытии, главный куратор Пространства Современного Искусства YARAT Фарах Алекперли и куратор выставки Фырат Арапоглу рассказали, что в рамках выставки изучаются материальные и географические многоракурсные формы, которые тесно переплетаются с человеческим опытом.

Наряду с демонстрацией работ турецких художников, также эти аспекты будут далее рассмотрены в рамках обширной программы, включающей показ фильмов, панельные обсуждения и лекции.

Далее гости мероприятия ознакомились с представленными работами.

Что в быстро урбанизирующемся мире сегодняшнего дня означает "выглядеть вертикально"? Как можно понять вертикальность земли? До недавних пор в нашем восприятии мира доминировала горизонтальная перспектива, находившая свое отражение в плоских географических картах. Концепция геополитики отсылает нас к традиционной структуре организации национальных государств на картах и глобусах.

Линейная перспектива была необходима для формулирования принципа современных национальных государств, равно как и для создания основы географических и геополитических наук, которые объясняют борьбу стран за региональное влияние и территории через призму горизонтального видения мира.

Но такая перспектива не учитывает трехмерное строение мира. Хотя данный вопрос уже является темой обсуждения в искусстве, архитектуре и геологии, линейная перспектива так и остается доминирующей концепцией.

Выставка "В мультиперспективе" представляет собой великолепный пример взаимосвязанных отношений по всему миру, а также их вертикально организованных связей.

Вертикальные и другие пространственные метафоры служат построению и воссозданию общественности: вертикальный аспект проистекает напрямую из физического опыта социальной жизни и оказывает активное влияние на восприятие и формирование социального и политического мира самими людьми.

На концептуальном уровне выставка подразумевает, что понимание политической, социальной и городской борьбы в нашем быстро урбанизирующемся мире может прийти только через такую многомерную критическую перспективу.

Она использует вертикальные метафоры для описания, проживания и анализа событий, среды и миров, равно как и для анализа происходящих процессов. В итоге мы можем "увидеть мир другими глазами" благодаря развитию критического вертикального – можно сказать, по-настоящему объемного-восприятия городов, политики, жизни и географии.

Экспозиция будет представлена по 30 апреля 2023 года в Центре Современного Искусства YARAT.