Объявлен конкурс на музыку для сериала "Атабеки: Шамсаддин Эльдениз"

БАКУ /Trend Life/ - Объявлен конкурс на музыкальное сопровождение (саундтрек) к первому азербайджанскому многосерийному историко-художественному телевизионному фильму "Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz" (Атабеки: Шамсаддин Эльдениз), сообщили Trend Life в Министерстве культуры Азербайджана.

Желающие принять участие в конкурсе могут с 25 декабря представить свои композиции. Отметим, что наряду со зрелищными батальными сценами, в фильме будут затронуты темы государственности, любви, разлуки, предательства и многие другие. В связи с этим при представлении лейтмотива музыки на конкурс необходимо учитывать суть фильма, смену сцен и эпизодов. Планируется снять 24 серии историко-художественного телевизионного фильма "Atabəylər: Şəmsəddin Eldəniz".

По условиям конкурса каждый участник может предложить как минимум одну и не более пяти музыкальных отрывков и различных лейтмотивов. Наличие большого количества музыки и лейтмотивов может увеличить шансы участника на победу. Однако, количество не является абсолютным требованием, важна оригинальность музыки и ее соответствие фильму.

С целью обогатить и сделать оригинальным музыкальное сопровождение многосерийного фильма возможно привлечение к совместной работе одного или нескольких участников, ставших победителями.

Если количество участников будет меньше пяти, то может быть принято решение о не проведении конкурса. В этом случае все представленные музыкальные произведения возвращаются участникам.

Участники также могут объединиться и представить свои предложения в качестве группы. При этом должно быть указано имя каждого автора (композитора). Музыка, представленная группой, будет оцениваться как одна заявка, и если группа выиграет, то награда будет выплачена не каждому автору в отдельности, а полностью всей группе только один раз.

Награды конкурса составляют:

- I место - 1.500 манатов;

- II место - 1.000 манатов;

- III место – 500 манатов.

Кроме того, начнутся переговоры по контракту с одним или несколькими успешными конкурсантами на запись музыки для всех эпизодов фильма.

Отметим, что указанное денежное вознаграждение предназначено только для поощрения участников конкурса и не повлияет на стоимость музыки, которая будет использована в фильме. Стоимость и другие важные условия будут отдельно согласованы в ходе вышеупомянутых переговоров и будут зафиксированы в контракте.

Крайний срок подачи заявок на конкурс – 25 января 2023 года. Композиции можно представить на электронном носителе (флеш-карте), по электронной почте или с помощью других электронных средств (например, WeTransfer). Заявки должны быть представлены в формате Mp3. Адрес электронной почты [email protected] Участники должны написать свое имя, фамилию и контактный телефон.

Победителей выберет жюри, в состав которого войдут профессиональные специалисты Азербайджанского телевидения, Министерства культуры и продакшна "Şahdağ Film".

Подробно с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Азербайджана.